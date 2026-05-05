ABD vatandaşlarını uyardı: Oraya seyahat etmeyin
ABD vatandaşlarını uyardı: Oraya seyahat etmeyin

ABD vatandaşlarını uyardı: Oraya seyahat etmeyin

Amerika Birleşik Devletleri, bir kez daha vatandaşlarına Irak'a seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

ABD Bağdat Büyükelçiliği Irak'taki güvenlik durumuna ilişkin yeni bir uyarı yayımlayarak vatandaşlarını bir kez daha ülkeye seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Açıklamada, Irak hava sahasının yeniden açıldığı ve sınırlı sayıda ticari uçuşun başladığı belirtilirken, ülkede hala ciddi güvenlik risklerinin bulunduğu vurgulandı. Özellikle hava sahasında roket, insansız hava araçları (İHA) ve füze tehdidinin devam ettiği ifade edildi.

"Irak'a seyahat etmeyin"

Açıklamanın devamında, "Irak'a seyahat etmeyin. Halihazırda Irak'taysanız derhal ülkeyi terk edin." ifadesine yer verildi.

 

Ayrıca açıklamada, İran'la bağlantılı milis grupların ABD vatandaşlarına ve ABD ile bağlantılı hedeflere yönelik yeni saldırılar planlamayı sürdürdüğü belirtilerek, bu tehditlerin Irak genelini kapsadığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) de risk altında olduğu kaydedildi.

Bazı Iraklı aktörlerin bu milis gruplara siyasi, mali ve operasyonel destek sağladığı iddiasına da yer verilen açıklamada, güvenlik durumunun öngörülemez olduğu aktarıldı.

Öte yandan, ABD'nin Irak'taki diplomatik temsilciliğinin zorunlu tahliye kararına rağmen sınırlı faaliyetlerini sürdürdüğü ve ülkedeki Amerikan vatandaşlarına destek vermeye devam ettiği bildirildi. Ancak güvenlik riskleri nedeniyle vatandaşların Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği veya Erbil'deki ABD Başkonsolosluğu'na gitmemeleri istendi.

