HÜDA PAR bu yıl ki Bahar Etkinliklerini 'Gençlik ve Gazze' temasıyla düzenliyor

HÜDA PAR Gençlik Kolları Başkanı Murat Günaydın, düzenlediği basın toplantısında geleneksel “Bahar Etkinlikleri”ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Günaydın, her yıl farklı bir tema çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklerin bu yıl “Gençlik ve Gazze” ana temasıyla icra edileceğini ifade ederek, Gazze’de yaşananların gündemde tutulması ve gençliğin bu konuda bilinçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

BÜYÜK ONUR DUYUYURUZ

Günaydın, "HÜDA PAR Gençlik Kolları Başkanlığı olarak geleneksel hale getirdiğimiz Bahar Etkinliklerimizi, bu yıl da büyük bir heyecan ve kararlılıkla hep birlikte icra edeceğiz. Her sene belirli bir tema çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz buluşmalarımızda; Aksa Tufanı’ndan bu yana olduğu gibi, bu yıl da gençliğimizi 'Gazze' ana teması etrafında bir araya getirmekten büyük bir onur duyuyoruz. Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen; kadın, çocuk, basın mensubu ve sağlık çalışanı ayırt etmeksizin saldırılarını sürdüren siyonist işgal rejimi, çeşitli bahanelerin arkasına sığınarak hukuku ve anlaşmaları ihlal etmeye devam etmektedir" dedi.

SUMUD ABLUKAYI DELDİ

Gazze ablukasını kırmak için harekete geçen Sumud Filosuna değinen Günaydın, şunları aktardı:

"Geçtiğimiz yıl Ağustos ayının sonlarında, insanlık vicdanının somut bir yansıması olarak harekete geçen Global Sumud Filosu, ablukanın hem fiziki hem de psikolojik olarak delinmesine vesile olmuştur. Tüm engellemelere rağmen nihai hedefe ulaşmak adına geçtiğimiz ay yeniden yola revan olan bu vicdan hareketi; bu kez zulmün tamamen sona ermesi hedefiyle, çok daha geniş kapsamlı bir şekilde yelken açmıştır."

GAZZE'Yİ GENÇLİĞİN DEĞİŞMEZ GÜNDEMİ YAPACAĞIZ

Bu yılki bahar etkinliklerimizin temasını 'Gençlik ve Gazze' olarak belirtiklerini aktaran Günaydın, "Bizler Hür Gençlik olarak, Gazze’de yaşananları ve insanlığın onur mücadelesini gündemimizden düşürmemeye kararlıyız. Bu sebeple, bu yılki bahar etkinliklerimizin temasını 'Gençlik ve Gazze' olarak belirledik. Düzenleyeceğimiz programlarla; Gazze’yi gençliğin değişmez gündemi yapacak, yaşanan soykırıma karşı sorumluluklarımızı yeniden kuşanacak, insan hakları ve özgürlük maskesi altında dünyayı tahakküm altına alan Batı merkezli köhnemiş yapıyı teşhir etmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

TÜM GENÇLER DAVETLİ

Son olarak Günaydın, "İslam medeniyetinin ahlakıyla kuşanmış gençler olarak; hem Gazze’nin feryadını dindirmek hem de karanlığa gömülen dünyaya bir ışık olmak adına mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda gerçekleştireceğimiz; sportif faaliyetler, münazaralar, gençlik buluşmaları, film gösterimleri ve okuma programları ve daha nice etkinliklerimize tüm genç kardeşlerimizi davet ediyoruz. Kültürle harmanlanmış, kardeşlikle yoğrulmuş ve ufkumuzu aydınlatacak bu yolculuğa hep birlikte çıkalım. Bu anlamlı atmosferde aramızda olmanız, heyecanımızı ve azmimizi daha da güçlendirecektir" şeklinde belirtti.