Yüksek maaşlı uçmayacak pilotlar aranıyor

British Airways (BA) şu sıralar geniş gövdeli uçaklar için pilot alıyor, ancak işe alınanlar uçağı havalandırıp indirmeyecek.

İngiltere'nin bayrak taşıyıcısı aslında ABD'deki Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda uçakları sadece terminaller arasında taksiyle götürecek deneyimli pilotlar arıyor.

Bu bir hayli ilginç pozisyon, havayolu, otel ve sadakat programları uzmanı, One Mile at a Time (kaynak İngilizce) sitesinin kurucusu Ben Schlappig'in “niş” yorumunu yapmasına neden oldu; haksız da sayılmaz.

Havayolunun kariyer internet sitesinde (kaynak İngilizce) yayımlanan iş ilanında, maaşın 90.000 ile 100.000 dolar (76.995–85.551 euro) arasında olduğu belirtiliyor; ancak pilotlar hiçbir zaman yerden yükselmeyecek.

İlan için aranan şartlar arasında “Boeing 777 veya 787'yi kaptan ya da yardımcı pilot olarak kısa süre önce uçurmuş olmak”, “British Airways'in Standart Operasyon Prosedürlerini öğrenmeye ve bunlara uyum sağlamaya istekli olmak” ve “Chicago O'Hare havalimanındaki prosedürlere son derece hâkim olmak” yer alıyor.

PEKİ BÖYLE BİR POZİSYON NEDEN VAR?

Chicago'nun ana havalimanında BA uçakları Terminal 5'e iniyor, ancak Terminal 3'ten kalkıyor. Bu da uçakları bu iki geçici üs arasında taksiyle götürecek deneyimli pilotlara ihtiyaç olduğu anlamına geliyor.

Tamamen hiç duyulmamış bir iş değil ama yine de alışılmadık.

ÇoğuChicago O'Hare Uluslararası Havalimanında yer hizmetleri ekipleri uçakları hareket ettirmek için pushback aracı kullanıyor. Ancak O'Hare'de çeşitli nedenlerden dolayı uçağın kendi motorlarını kullanmak hem daha verimli hem de daha güvenli kabul ediliyor.

Bekleneceği üzere, bu taksi pozisyonu, ABD merkezli önde gelen havayollarının daha az deneyimli pilotlarına ödediği maaşların bile altında kalıyor.

ATP Flight School (kaynak İngilizce) verilerine göre American ve United'ın da aralarında bulunduğu havayolları, yeni başlayan pilotlara 117.000 doların (100.094 euro) üzerinde başlangıç maaşı ödüyor.

Böyle bir görevi, esas işin gökyüzüne çıkmak yerine yerde yavaş yavaş taksi yapan uçakları idare etmek olduğu bir işi, kim üstlenmek ister?

Schlappig, “Sanırım yakın zamanda emekli olduysanız, sağlık kontrolünden geçemediyseniz vb., bu ilginç bir rol olabilir” diyor.

Pozisyon her ne kadar çok yeni ve sıra dışı görünse de aslında tamamen yeni sayılmaz.

Havayolunun bir sözcüsü Euronews Travel'a, “Kalkış operasyonlarımızı 2024'te Terminal 3'e taşıdığımızdan bu yana, uçaklarımızı Terminal 5 ile Terminal 3 arasında konumlandırmak için yüksek nitelikli yerel pilotlar istihdam ediyoruz” dedi.

BA şu anda Londra Heathrow'dan Chicago'ya her gün direkt sefer yapıyor ve ABD'ye ve daha uzak destinasyonlara yönelik uzun menzilli uçuş ağını genişletmeyi hedefliyor.

2026 kışından itibaren New Orleans seferleri haftada dörde çıkarılacak, Baltimore uçuşları günlük hale gelecek ve Houston'a haftada 12 uçuş düzenlenecek.

Havayolu, sunduğu uçuş sayısını artırarak yıl sonuna kadar uluslararası uzun menzilli ağını yüzde 9 büyütmeyi umuyor. Ayrıca Avustralya'daki Melbourne ve Sri Lanka'daki Kolombo olmak üzere iki yeni direkt hat ekliyor.