  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

Yurt dışına maske ihraç ettiler

Gaziosmanpaşa Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, koronavirüsle mücadele kapsamında ürettiği cerrahi maskeleri Çek Cumhuriyeti'ne ihraç ederek bir ilki başardı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 09:41:00 - 2020-06-15 09:41:50
Yurt dışına maske ihraç ettiler

 Haber Merkezi  İstanbul 

Gaziosmanpaşa Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, koronavirüs ile mücadele kapsamında ürettiği cerrahi maskeyi ihraç ederek, bir ilki başardı. Lise, ürettiği cerrahi maskeyi Çek Cumhuriyeti'ne ihraç etti. Salgının başından itibaren büyük bir özveri ve mücadele ruhuyla hareket eden Millî Eğitim Bakanlığı, ilk başlarda okullarda ihtiyaç duyulan dezenfeksiyon malzemelerinden maskeye, yüz koruyucu siperden tek kullanımlık önlük ve tuluma kadar milyonlarca ürün üretti. Ardından da solunum cihazından maske makinesi, hava filtrasyon cihazı, video laringoskop cihazı üretimini sürdürdü. Çalışmalar doğrultusunda Küçükköy Anadolu Lisesi de otomatik 3 katlı telli ultrasonik cerrahi maske makinesiyle cerrahi maske üretimine başladı.

Ürünler tescillendi

Lisenin ürettiği maskelerin gerekli tescil belgeleri alınarak yurtdışı ihracat onayları gerçekleşti. İlk cerrahi maske ihracatını ise Çek Cumhuriyeti'ne yaptı.

Kovid-19 salgını sürecinde mesleki ve teknik eğitim kurumlarının üretim çeşitliliği ve kapasitesinin artırıldığını belirten Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin şunları dile getirdi:

Gurur verici

Mesleki ve teknik eğitimdeki dönüşüm devam edecek. Küçükköy’deki lisemiz, bakanlıklardan gerekli izinleri aldı ve ürettiği ürünü ihraç ederek bir ilki başardı. Okulumuzun yurt dışına ihracat yapması gurur verici. Bu kapsamda çalışmalarımız devam edecek.

Yeni Akit Gazetesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı