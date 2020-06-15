Yurt dışına maske ihraç ettiler

Haber Merkezi İstanbul

Gaziosmanpaşa Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, koronavirüs ile mücadele kapsamında ürettiği cerrahi maskeyi ihraç ederek, bir ilki başardı. Lise, ürettiği cerrahi maskeyi Çek Cumhuriyeti'ne ihraç etti. Salgının başından itibaren büyük bir özveri ve mücadele ruhuyla hareket eden Millî Eğitim Bakanlığı, ilk başlarda okullarda ihtiyaç duyulan dezenfeksiyon malzemelerinden maskeye, yüz koruyucu siperden tek kullanımlık önlük ve tuluma kadar milyonlarca ürün üretti. Ardından da solunum cihazından maske makinesi, hava filtrasyon cihazı, video laringoskop cihazı üretimini sürdürdü. Çalışmalar doğrultusunda Küçükköy Anadolu Lisesi de otomatik 3 katlı telli ultrasonik cerrahi maske makinesiyle cerrahi maske üretimine başladı.

Ürünler tescillendi

Lisenin ürettiği maskelerin gerekli tescil belgeleri alınarak yurtdışı ihracat onayları gerçekleşti. İlk cerrahi maske ihracatını ise Çek Cumhuriyeti'ne yaptı.

Kovid-19 salgını sürecinde mesleki ve teknik eğitim kurumlarının üretim çeşitliliği ve kapasitesinin artırıldığını belirten Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin şunları dile getirdi:

Gurur verici

“Mesleki ve teknik eğitimdeki dönüşüm devam edecek. Küçükköy’deki lisemiz, bakanlıklardan gerekli izinleri aldı ve ürettiği ürünü ihraç ederek bir ilki başardı. Okulumuzun yurt dışına ihracat yapması gurur verici. Bu kapsamda çalışmalarımız devam edecek.”