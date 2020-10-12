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Aktüel Yurt dışına kaçarken yakalanan FETÖ hükümlüsüne tutuklama kararı
Aktüel

Yurt dışına kaçarken yakalanan FETÖ hükümlüsüne tutuklama kararı

Yeniakit Publisher
2020-10-12 11:10:16 -
Yurt dışına kaçarken yakalanan FETÖ hükümlüsüne tutuklama kararı

ADANA (AA) - Edirne üzerinden Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan, yurt dışına çıkış yasağını ihlal eden Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü hakkında mahkeme tutuklama kararı verdi.

Güvenlik güçlerince Meriç ilçesi Küplü beldesinde çeltik çuvallarıyla dolu bir çadırda saklanırken yakalanan B.İ, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı duruşma salonundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Savunması alınan B.İ. daha önce aynı mahkemede yargılandığını ve hapis cezasına çarptırıldığını belirterek "FETÖ üyeliği suçundan mahkemenizce 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldım. Psikolojik bunalım geçiriyordum. Adana'dan Edirne'ye geldim. Ben Yunanistan'a kaçmaya çalıştım ve yakalandım. Bizi götürecek olan kişiler nehirden geçireceklerini söylemişlerdi. Ayrıca bu kişiler paramıza el koydu. Pişmanım serbest bırakılmamı talep ediyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu halde adli kontrolünü ihlal eden sanığın kaçma şüphesi nedeniyle tutuklanmasına karar verilmesi yönünde mütalaa sundu. Mahkeme heyeti, sanık B.İ'nin tutuklanmasına karar verdi.

Adana'daki FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan B.İ. Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış, tutuksuz sanığa yurt dışına çıkış yasağı da verilmişti.

FETÖ üyeliğinden hükümlü sanığın karara bağlanan dosyası halen Adana Bölge Adliye Mahkemesinde inceleniyor.

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