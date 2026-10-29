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Gündem Yurt dışına kaçacaklardı: Cinayet şüphelisi ve 2 firari İzmir'de otelde yakalandı
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Yurt dışına kaçacaklardı: Cinayet şüphelisi ve 2 firari İzmir'de otelde yakalandı

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Yurt dışına kaçacaklardı: Cinayet şüphelisi ve 2 firari İzmir'de otelde yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 firari ile İstanbul’da bir kişinin öldürülmesi olayının şüphelisi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki bir cinayetin zanlısının ilçedeki bir otelde saklandığını belirledi.

Otele baskın düzenleyen ekipler, şüpheli H.Y. (23) ile haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. (28) ve E.K'yi (24) yakaladı.

Yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile 7 fişek ele geçirildi.

H.Y. ile firari hükümlülerin, yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı belirlendi.

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