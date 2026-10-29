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Spor Süper Lig’de 10. hafta başlıyor! İşte haftanın hakemleri
Spor

Süper Lig’de 10. hafta başlıyor! İşte haftanın hakemleri

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Süper Lig’de 10. hafta başlıyor! İşte haftanın hakemleri

Süper Lig'de 10.hafta heyecanı Tümosan Konyaspor – Galatasaray karşılaşmasıyla başlıyor. Zorlu mücadeleler öncesinde ise haftanın hakemleri açıklandı.

Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 10.haftanın açılış maçında Tümosan Konyaspor – Galatasaray karşı karşıya gelecek. Süper Lig’in 10’uncu haftasının programı ve maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

 

YARIN

20.00 Tümosan Konyaspor - Galatasaray: Cihan Aydın

 

CUMARTESİ

13.30 Erzurumspor FK - Arca Çorum FK: Kadir Sağlam

16.00 Kocaelispor - Çaykur Rizespor: Batuhan Kolak

19.00 Fenerbahçe - Göztepe: Oğuzhan Çakır

 

1 KASIM PAZAR

13.30 Amed Sportif Faaliyetler - Eyüpspor: Alpaslan Şen

16.00 İstanbul Başakşehir FK - Samsunspor: Ozan Ergün

16.00 Trabzonspor - Gaziantep FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Reşat Onur Çoşkunses

 

2 KASIM PAZARTESİ

20.00 Gençlerbirliği – Corendon Alanyaspor: Fatih Tokail

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