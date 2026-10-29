ABD'ye Türkiye dahil 130 ülkeden büyük darbe!

BM Genel Kurulu, ABD'nin Küba'ya yönelik uzun yıllardır uyguladığı ekonomik, ticari ve mali ambargonun sona erdirilmesini isteyen karar tasarısını oyladı.

Tasarı, 17 ülkenin karşı oyuna rağmen 130 ülkenin desteğiyle kabul edildi. Türkiye de ambargonun kaldırılması yönünde oy kullanan ülkeler arasında yer aldı.

ABD, İsrail, Ukrayna, Arjantin ve Birleşik Arap Emirlikleri ise tasarıya karşı çıkan ülkeler arasında bulundu.

KÜBA LİDERİNDEN ABD'YE SERT SÖZLER

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, oylamanın ardından X hesabından yaptığı açıklamada, BM'deki sonucu ülkesinin başarısı olarak değerlendirdi.

ABD'nin oylamanın sonucunu değiştirmek için diğer ülkelere baskı uyguladığını savunan Diaz-Canel, uluslararası toplumun bu girişimlere rağmen ambargoya karşı tavır aldığını belirtti.

Diaz-Canel, "Dünya, bu oylamanın seyrini değiştirmek için ABD'nin uyguladığı en kaba baskı ve şantajların bile üzerine çıkarak bir kez daha ezici çoğunlukla ablukaya karşı tavır koymuştur." ifadelerini kullandı.

"BU, KÜBA HALKININ ZAFERİDİR"

BM Genel Kurulu'nda alınan kararı tarihi bir başarı olarak değerlendiren Diaz-Canel, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Küba'nın bugün BM Genel Kurulu'nda elde ettiği bu zafer, ABD hükümetinin ekonomik boğma politikalarına, tehditlerine ve suistimallerine teslim olmayan kahraman Küba halkının zaferidir. Tüm bir ulusu toplu olarak cezalandırmak ve boyun eğdirmek amacıyla yalana ve şantaja bel bağlayanlara karşı gerçeğin zaferidir."

"KÜBA TEHDİT DEĞİLDİR, ABLUKA TEHDİTTİR"

ABD yönetiminin Küba'ya yönelik politikasını eleştiren Diaz-Canel, açıklamasını "Küba tehdit değildir, abluka tehdittir." sözleriyle tamamladı.

Küba yönetimi, ABD'nin uyguladığı ekonomik yaptırımların ülkenin kalkınmasını engellediğini ve halkın yaşam koşullarını olumsuz etkilediğini savunuyor.

KARAR AMBARGOYU HEMEN KALDIRMIYOR

BM Genel Kurulu'nun kabul ettiği karar, ABD'ye Küba'ya yönelik ekonomik, ticari ve mali ambargoyu sona erdirme çağrısı niteliği taşıyor.

Ancak Genel Kurul kararları bu konuda hukuken bağlayıcı olmadığından, oylama sonucu ABD yaptırımlarını kendiliğinden kaldırmıyor.

Buna karşın 130 ülkenin ambargonun sona erdirilmesi yönünde oy kullanması, Küba yönetimi açısından önemli bir diplomatik destek anlamına geliyor.