Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ocakta arttı
YD-ÜFE, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,83 artış gösterdi20 Şubat 2019 Çarşamba 10:23
ANKARA (AA) - Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,83 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ocak ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.
Buna göre, YD-ÜFE, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,83, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,57 artış gösterdi.
Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,15, imalat sanayi sektöründe de yüzde 1,85 artış olarak gerçekleşti.
- En yüksek aylık artış temel eczacılık ürünleri ve müstahzarlarında
Ocakta bir önceki aya göre en fazla artış, yüzde 14,95 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 5,80 ile içecekler, yüzde 4,35 ile deri ve ilgili ürünler sektöründe görüldü.
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre ocakta en fazla aylık artış enerji mallarında veen fazla yıllık artış dayanıklı tüketim mallarında gerçekleşti.
YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları şöyle:
Yıl
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
2013
0,26
0,47
0,15
-0,92
1,16
3,90
1,77
2,17
3,07
-0,64
0,95
2,85
2014
5,73
0,07
0,18
-3,21
-1,62
0,53
0,62
1,17
0,31
0,60
-1,84
0,32
2015
-1,49
3,35
2,09
2,01
1,52
1,49
-1,28
4,69
3,94
-2,07
-3,85
0,36
2016
1,55
-0,85
-0,73
-0,45
3,02
-0,45
0,59
0,88
0,06
2,82
5,04
5,22
2017
7,25
-0,93
0,48
0,04
-0,88
-0,14
2,24
0,87
0,12
4,26
5,22
-0,01
|2018
|0,39
|1,70
|2,24
|4
|6,40
|3,44
|2,63
|18,16
|10,14
|-7,45
|-8,44
|-1,32
|2019
|1,83
YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları şöyle:
Yıl
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
2013
-1,13
1,40
0,01
-0,60
0,82
5,52
8,65
11,12
12,25
10,72
13,97
16,15
2014
22,48
21,99
22,03
19,20
15,93
12,17
10,90
9,82
6,88
8,20
5,21
2,63
2015
-4,38
-1,24
0,64
6,07
9,46
10,51
8,42
12,20
16,26
13,17
10,86
10,90
2016
14,32
9,66
6,64
4,06
5,60
3,58
5,53
1,69
-2,10
2,80
12,30
17,73
2017
24,34
24,24
25,76
26,38
21,60
21,98
23,99
23,98
24,05
25,78
26,01
|19,75
|2018
|12,09
|15,07
|17,08
|21,72
|30,65
|35,33
|35,84
|59,12
|75,04
|55,40
|35,21
|33,45
|2019
|35,35
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