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Dünya Yurt dışı oyları 1 milyon 912 bini aştı!
Dünya

Yurt dışı oyları 1 milyon 912 bini aştı!

Yeniakit Publisher
2023-05-27 09:29:00 -
Yurt dışı oyları 1 milyon 912 bini aştı!

Yarın yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışında oy kullanımı devam ediyor. Şu ana kadar yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 912 bin 30'a ulaştı.

Yarın yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışında oy kullanımı devam ediyor. Şu ana kadar yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 912 bin 30'a ulaştı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 912 bin 30'a yükseldiğini belirtti.

Yut dışındaki seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona ermişti. Gümrüklerde ise oy verme işlemleri bugün saat 17.00'de sona erecek. (İLKHA)

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