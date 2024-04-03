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Teknoloji Yurt dışı kayıtlı telefonlara düzenleme
Teknoloji

Yurt dışı kayıtlı telefonlara düzenleme

Yeniakit Publisher
2024-04-03 14:22:00 -
Yurt dışı kayıtlı telefonlara düzenleme

Yurt dışından getirilen cep telefonlarına yönelik yeni bir düzenleme yapıldı. Buna göre artık kayıtsız kullanım süresi uzatılabilecek.

Yurt dışından getirilen telefonlar yeni düzenleme geldi. 120 günlük kayıtsız kullanım süresi 180 güne çıkarıldı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, yurt dışından getirilen cep telefonlarının 120 günlük kayıtsız kullanım süresinin, e-devlet üzerinden 180 güne çıkarılabileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin paylaşımında "Yurt dışında ikamet eden ve beraberinde mobil cihaz getiren vatandaşlarımız, 120 günlük kayıtsız cihaz kullanım sürelerini otuzar günlük sürelerle 2 defaya mahsus olarak 180 güne kadar e-devlet kapısı üzerinden uzatabilirler" ifadelerine yer verildi.

Yurt dışı telefon kayıt ücreti, Ocak 2024 itibarıyla 31 bin 692 TL’ye yükseltilmişti.

 
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