Yurt dışı cumhurbaşkanlığı seçiminde kullanılan oy 1 milyonu aştı!
Yüksek Seçim Kurulu, yurt dışı temsilcilikler ve gümrük kapılarında kurulan sandıklarda bu akşam itibariyle 1 milyon 38 seçmenin Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için oy kullandığını duyurdu.
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yurt dışı sandıklarda oy kullanma işlemi sürüyor.
Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği bilgiye göre, saat 19:35 itibarıyla yurt dışı seçmenlerin 1 milyon 38'i oyunu kullandı.
Oy verme işlemi yurt dışı temsilciliklerde 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar sürecek.
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