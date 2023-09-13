Yurt başvuru sonuçları açıklandı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlığa bağlı yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Yurt kapasitemiz geçtiğimiz yıla oranla artış gösterdi. An itibarıyla 81 il, 260 ilçe ve KKTC’de olmak üzere 822 yurt ve toplam 950 bin yatak kapasitesi ile gençlerimizin hizmetindeyiz." dedi.
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