Yüreklerin ağza geldiği an! Korkutan görüntüler böyle kaydedildi
Bir nakliye firmasına ait eşya taşıma asansöründe hiçbir koruma ve güvenlik tedbiri olmadan çalıştırılan bu kişiler yürekleri ağza getirdi.
Ev taşıma işlemleri için hiçbir önlem alınmadan yapılan işlemler korkulu anlara neden oldu. Hiçbir tedbir alınmadan eşya taşıma asansörüne binen işçiler 15-20 metre yükseklikte böyle görüntülendi.
Korku dolu anlar yaşandı
Nakliye firmasının çalıştırdığı bir işe güvenliksiz olarak eşya taşıma asansörüne korkusuzca oturuyor. Asansör üzerinde 5 kat çıkan işçi genç, pencereden girerek eşyaları tekrar asansöre koyuyor. Asansör eşya ile dolunca eşyalar kamyonete yüklenmek üzere indiriliyor.
Korku dolu anların yaşandığı bu görüntüler komşular tarafından kaydediliyor.