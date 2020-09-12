Yüreklerin ağza geldiği an! Korkutan görüntüler böyle kaydedildi

Ev taşıma işlemleri için hiçbir önlem alınmadan yapılan işlemler korkulu anlara neden oldu. Hiçbir tedbir alınmadan eşya taşıma asansörüne binen işçiler 15-20 metre yükseklikte böyle görüntülendi.

Korku dolu anlar yaşandı

Nakliye firmasının çalıştırdığı bir işe güvenliksiz olarak eşya taşıma asansörüne korkusuzca oturuyor. Asansör üzerinde 5 kat çıkan işçi genç, pencereden girerek eşyaları tekrar asansöre koyuyor. Asansör eşya ile dolunca eşyalar kamyonete yüklenmek üzere indiriliyor.

Korku dolu anların yaşandığı bu görüntüler komşular tarafından kaydediliyor.