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Yürekleri yakan kaza! 6 yaşındaki kardeşini ezdi...

Didim ilçesinde, hurdacılık yapan babasına yardım eden 16 yaşındaki ağabey, kullandığı kepçeyle ezdiği 6 yaşındaki kardeşinin ölümüne sebep oldu.

09 Ağustos 2019 Cuma 08:16
Yürekleri yakan kaza! 6 yaşındaki kardeşini ezdi...

Olay, Didim Küçük Sanayi Sitesi 1091 Sokak'ta bulunan hurdacıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasına yardım etmek için kullandığı kepçeyle, dükkandaki hurdaları istiflemekte olan 16 yaşındaki Okan Ecer, çalıştığı sırada iş makinesine yaklaştığını fark etmediği 6 yaşındaki Ünal Efe Ecer'in üzerinden geçti.

AİLESİ YIKILDI

Kazayı fark eden ağabey, durumu babasına bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ezilen küçük çocuğunun yaşamını kaybettiğini tespit etti. Acı olay karşısında sinir krizi geçiren anne baba güçlükle sakinleştirildi.

İş kazasında hayatını kaybeden küçük çocuğunun cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 08:16
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