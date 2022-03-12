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Yaşam Yürekleri ısıtan görüntü! Donmak üzere olan kadının ellerini nefesiyle ısıtmaya çalıştı
Yaşam

Yürekleri ısıtan görüntü! Donmak üzere olan kadının ellerini nefesiyle ısıtmaya çalıştı

Edirne'nin Havsa ilçesinde AFAD ve jandarma ekipleri tarafından donmak üzereyken bulunan yaşlı kadını, AFAD personeli nefesiyle ellerini ovuşturarak ısınmasını sağladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 21:48:00 - 2022-03-12 21:54:37

Edirne’nin Havsa ilçesinde kaybolan yaşlı kadın, donmak üzereyken AFAD ve jandarma ekipleri tarafından donmak üzereyken bulundu. AFAD personeli nefesiyle ellerini ovuşturarak kadının ısınmasını sağladı.

Edirne’nin Havsa ilçesine bağlı Çukurköy köyünde yaşayan 83 yaşındaki Sabber Erdi’den haber alamayan yakınları köy halkının da desteğiyle civar bölgelerde arama yaptı. Saatler geçtikçe yaşlı kadını bulamayan yakınları, jandarma ekiplerine başvurdu. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından köyde arama çalışması başlatıldı.

Soğuktan donmak üzereyken bulundu

Yapılan çalışmalar neticesinde yaşlı kadın, köye uzaklıktaki bir alanda bulundu. Hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar düştüğü bölgede kadının soğuktan donmak üzere olduğu belirlendi. AFAD personeli nefesiyle ve ellerini ovuşturarak kadının ısınmasını sağladı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kadın, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

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