  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bakan Şimşek Ekim ayı enflasyon verilerini değerlendirdi “Gıda kaynaklı geçici bir şok yaşadık”

Hani millet açtı aç! Vatandaşın bankadaki parası uçuşa geçti

6 bin fabrikada 250 bin kişiye iş

Bakın öyle çakallar ki, o Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi öyle çakal ki…

Devlet Bahçeli'den Demirtaş açıklaması

İstanbul’da ev ev gezip İsrail yanlısı broşür dağıttılar! Kimlikleri herkesi şaşırttı

Fatih Erbakan Akit TV'de gündemi değerlendirdi! 'İslam birliği kurulsa İsrail bunları yapmaya cesaret edemez'

Bahçeli’nin sözleri siyaset koridorlarını hareketlendirdi! Herkes bu mesajın altındaki ayrıntıyı konuşuyor!

Trump barış istiyorsa Filistin’i tanısın

Trump’ın desteği eriyor mu? Açıklanan rakamlar siyaset sahnesini sarsacak gibi
Dünya

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Yürekleri dağlayan haber geldi! Şehit oldular

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 4 kişinin cenazesinin getirildiği ve 7 Ekim 2023'ten bu yana şehit olanların sayısının 68 bin 872'ye yükseldiği açıklandı.

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından enkaz altındaki bedenleri arama çalışmaları sürüyor. Bölgede yoğun çalışmalar yapan Filistin Sağlık Bakanlığı son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, Gaza Şeridi'ndeki hastanelere, son 24 saat içinde 4 kişinin cansız bedeninin ve 7 yaralının getirildiği, cenazelerden 1'inin enkaz altından çıkarıldığı, 3'ünün İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana ölenlerin sayısının 240, enkaz altından çıkarılanların sayısının 511, yaralı sayısının da 607 olduğu bildirildi.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 68 bin 872'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 170 bin 677'ye ulaştığı aktarıldı.

Dünya

Trump, Gazze'de Türkiye'yi istiyor! İsrail ise engellemek için Beyaz Saray'a baskı yapıyor

Dünya

Yardımlar ulaşamıyor, Gazze'de açlık sürüyor!

Dünya

Yahudi Prof’tan itiraflar: Türkiye dışında Gazze'ye kimse giremez

Aktüel

Gazze’de 1948 Çadırdan Oluşan Mavi Marmara Çadır Kenti Kuruluyor!

