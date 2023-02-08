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Yaşam Yürekleri dağlayan görüntü! Aynı aileden 10 kişinin cenazesi yan yana defnedildi
Yaşam

Yürekleri dağlayan görüntü! Aynı aileden 10 kişinin cenazesi yan yana defnedildi

Kahramanmaraş'taki depremin etkilediği Adıyaman'da enkaz altında kalan aynı aileden 10 kişi Van'da son yolculuklarına uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 22:11:00 - 2023-02-08 22:37:28
Yürekleri dağlayan görüntü! Aynı aileden 10 kişinin cenazesi yan yana defnedildi

Kahramanmaraş merkezli depreme Adıyaman'da yakalanarak yıkılan binanın enkazında hayatını kaybeden 10 kişilik Vanlı Yorğun ailesi son yolculuklarına uğurlandı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen deprem, binlerce kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu. Adıyaman’da depreme yakalanan ve aynı aileden olan Mecit, Ayşe, Fatma, Harun, Meryem, Narin, Şehmus, Kevser, Nisa ve İsra Yorğun enkaz altına kalarak hayatını kaybetti.

Yan yana toprağa verildiler

Bugün memleketleri Van’a getirilen Yorğun ailesi, cenaze namazları kılındıktan sonra İpekyolu ilçesine bağlı Karpuzlan Mahallesi’nde bulunan mezarlıkta yan yana toprağa verildi.

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