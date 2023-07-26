Yürekleri ağızlara getirdi! Bakın ağır hasarlı binaya neden çıktı
Diyarbakır'da bir vatandaş ağır hasarlı binaya çıkarak çevredekileri tedirgin etti.
Diyarbakır’da Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ağır hasar alan binanın çatı katındaki çanağı sökmek isteyen vatandaş yürekleri ağza getirdi.
6 Şubat tarihinde Elbistan ve Pazarcık merkezli meydana gelen depremlerden sonra Diyarbakır’da binlerce bina hasar gördü. Merkez Yenişehir ilçesi Huzurevleri Mahallesi’ndeki 28 daireden oluşan 7 katlı Ruken Apartmanı ağır hasarlı olduğu için boşaltılırken, bir vatandaş canını hiçe sayıp çatı katındaki uydu çanağını sökmek istedi.
Mahalle sakinlerinin telefon kamerasına yansıyan görüntülerde, çanağı sökmek isteyen vatandaşın dakikalarca çanağa tekme ve yumruk atıp daha sonra yerinden sökemeyince vazgeçtiği görüldü.