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Dünya Bulundurmak beslemek suç 100 bin adet ele geçirildi
Dünya

Bulundurmak beslemek suç 100 bin adet ele geçirildi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Bulundurmak beslemek suç 100 bin adet ele geçirildi

Avustralya'da New South Wales eyaletindeki bir hayvan yetiştiricisinde bazıları avuç içi büyüklüğüne ulaşan 100 binden fazla canlı egzotik hamam böceğinin ele geçirildi.

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletinde, bazıları avuç içi büyüklüğünde 100 binden fazla kaçak egzotik hamam böceğinin ele geçirildiği bildirildi 

ABC News'ün haberine göre, yetkililer egzotik omurgasız türlere yönelik şimdiye kadarki en büyük operasyonun yapıldığını belirtti.

Yetkililer, New South Wales eyaletindeki bir hayvan yetiştiricisinden bazıları avuç içi büyüklüğüne ulaşan 100 binden fazla canlı egzotik hamam böceğinin ele geçirildiğini açıkladı.

Söz konusu türlerin Avustralya'ya ithal edilmesi, bulundurulması, yetiştirilmesi ve satışının yasak olduğunu hatırlatan yetkililer, hamam böceklerinin hastalık taşıma riski bulunduğunu ve tarım ürünlerine zarar verebileceğini kaydetti.

Yetkililer, ele geçirilen hamam böceklerinin piyasa değerinin yaklaşık 200 bin Avustralya doları olduğunu ve imha edileceklerini bildirdi.

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