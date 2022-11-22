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Gündem Yürekler ağza geldi! Trafik magandasının tepki çeken görüntüsü
Gündem

Yürekler ağza geldi! Trafik magandasının tepki çeken görüntüsü

Muğla'da bir sürücünün motosikletini yatarak kullandığı anlar amatör bir cep telefonu tarafından an be an kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 23:06:00 - 2022-11-22 23:07:52

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yatarak motosiklet kullanan sürücü, görüntülendiğinden habersiz eğlenirken, büyük bir tehlikeye davet çıkardığı o anları, an be an kaydedildi.

Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi çevre yolu üzerinde bir motosikletlinin yatar şekilde ilerlediğini gören vatandaş, tehlikeyi amatör kamerası ile görüntüledi.

Motosiklet sürücüsü, yaklaşık bir kilometre boyunca yatar vaziyette trafikte seyrederken, görüntüleri izleyenler yapılan sorumsuzluğa büyük tepki gösterdi.

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