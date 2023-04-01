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Yerel Yürekler ağza geldi! Asker eğlencesi değil bu magandalık!
Yerel

Yürekler ağza geldi! Asker eğlencesi değil bu magandalık!

Yeniakit Publisher
2023-04-01 14:08:00 - 2023-04-01 14:28:13

İstanbul Arnavutköy’de ‘asker eğlencesi’ adı altında magandalık yapan gençler cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir grup gencin konvoy yaparak trafik akışını durduğu görülürken, bir şahsın ise arkadaşına doğru silahını ateşlediği anlar yürekleri ağızlara getirdi.

Arnavutköy’de bir grup gencin ‘asker eğlencesi’ adı altında magandalık yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir grup gencin yolu tamamen kapatarak geçişe izin vermediği görülürken, bir kişi ise belinden çıkardığı silahını arkadaşına doğru ateşledi. Gencin silahını ateşlediği an ise izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

Öte yandan yaşanan o anları kaydeden bir vatandaş “Hem trafiği kapatıyorlar hem de camdan sarkıyorlar, ters yönden gidiyorlar, yol kesiyorlar” diyerek magandalığa tepki gösterdi.

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