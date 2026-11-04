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Yerel Yürekler ağızlara geldi! Araçlardan biri refüje çıktı, 3 kişi yaralandı
Yerel

Yürekler ağızlara geldi! Araçlardan biri refüje çıktı, 3 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
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Yürekler ağızlara geldi! Araçlardan biri refüje çıktı, 3 kişi yaralandı

Kastamonu Sanayi Sitesi kavşağında iki otomobilin çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kastamonu’nun Kuzeykent Mahallesi’nde bulunan Sanayi Sitesi kavşağında iki otomobil çarpıştı. Edinilen bilgiye göre, B.K. idaresindeki 05 LF 651 plakalı Toyota marka otomobil ile E.Y. yönetimindeki 07 BRE 614 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kontrolden çıkan B.K. idaresindeki otomobil bordür taşlarına çarparak refüje çıktı. Kazada sürücüler ile Y.A. yaralandı.

 

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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