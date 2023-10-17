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Yerel Yürek yakan kaza! Annesini hastaneye yetiştirmeye çalışırken annesiyle beraber hayatını kaybetti
Yerel

Yürek yakan kaza! Annesini hastaneye yetiştirmeye çalışırken annesiyle beraber hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-10-17 20:34:00 -
Yürek yakan kaza! Annesini hastaneye yetiştirmeye çalışırken annesiyle beraber hayatını kaybetti

Bursa'nın Keles ilçesinde annesini hastaneye götürürken beton aydınlatma direğine çarpan sürücü ile annesi hayatını kaybetti.

Bursa'nın Keles ilçesinde annesini hastaneye götürürken beton aydınlatma direğine çarpan sürücü ile annesi hayatını kaybetti.

Mehmet Arslan idaresindeki hafif ticari araç, Küçükdeliler Mahallesi'nde beton aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle sürücü Arslan ile annesi Emine Arslan araçta sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Mehmet Arslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yaralı olarak Keles Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emine Arslan'ın ise kalp krizi nedeniyle hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Mehmet Arslan'ın kalp krizi geçiren annesini Kestel Devlet Hastanesi'ne götürmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

 

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