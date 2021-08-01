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Gündem Yürek yakan kare!
Gündem

Yürek yakan kare!

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi'nde, günler süren müdahaleyle kontrol altına alınan yangının hasar verdiği bir bölgenin önceki ve sonraki hali yürek yaktı.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 22:43:00 -
Yürek yakan kare!

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi sürerken, alevlere teslim olan bölgelerdeki manzaralar yürek sızlatıyor.

Marmaris İçmeler Mahallesi'nde yanan bir bölgeye ait fotoğraflar ortaya çıktı.

Aynı bölgeden yangın öncesi ve sonrası objektiflere yansıyan karelerde, yüzlerce ağacın küle döndüğü görüldü.

Güçlükle kontrol altına alınan yangın sonrası hektarlaca yeşil alan gri renge büründü.

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