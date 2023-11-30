Yürek yakan görüntü! Şehit kız çocuğunun neşe dolu anları ağlattı...
Gazze'de katil İsrail'in saldırısında şehit düşen minik kız çocuğunun babası, imani duruşuyla gündeme gelmişti.
Acılı baba kızına son vedasında, "Kızım, Peygamberimize (sav) selam söyle. Onu senden de canımdan da çok sevdiğimi ilet" demişti.
Şehit kızın babasının sözleri Türkiye'de dinsizler tarafından çirkin sözlerle hedefe konmuştu.
Acılı babanın kızı sağ iken kaydettiği video sosyal medyada yayıldı.
Şehit kızın neşe dolu hallerinin yer aldığı video izleyenleri ağlattı.