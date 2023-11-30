  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sosyal Medya Yürek yakan görüntü! Şehit kız çocuğunun neşe dolu anları ağlattı...
Sosyal Medya

Yürek yakan görüntü! Şehit kız çocuğunun neşe dolu anları ağlattı...

Yeniakit Publisher
2023-11-30 19:19:00 - 2023-11-30 19:35:41

Gazze'de katil İsrail'in saldırısında şehit düşen minik kız çocuğunun babası, imani duruşuyla gündeme gelmişti.

Acılı baba kızına son vedasında, "Kızım, Peygamberimize (sav) selam söyle. Onu senden de canımdan da çok sevdiğimi ilet" demişti.

Şehit kızın babasının sözleri Türkiye'de dinsizler tarafından çirkin sözlerle hedefe konmuştu.

Acılı babanın kızı sağ iken kaydettiği video sosyal medyada yayıldı.

Şehit kızın neşe dolu hallerinin yer aldığı video izleyenleri ağlattı.

Gazzeli hastalar Türkiye'de! Yürek sızlatan detay
Gazzeli hastalar Türkiye'de! Yürek sızlatan detay

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazzeli hastalar Türkiye'de! Yürek sızlatan detay

Bakan Koca'dan 'Gazze'de sahra hastanesi'ne ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan 'Gazze'de sahra hastanesi'ne ilişkin açıklama

Sağlık

Bakan Koca'dan 'Gazze'de sahra hastanesi'ne ilişkin açıklama

BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'helal olsun' dedirten Gazze çıkışı!
BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'helal olsun' dedirten Gazze çıkışı!

Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'helal olsun' dedirten Gazze çıkışı!

Çin'den dikkat çeken Gazze çağrısı
Çin'den dikkat çeken Gazze çağrısı

Dünya

Çin'den dikkat çeken Gazze çağrısı

İsrail, Gazze’de 146’sı İsrailli 161 esirin olduğunu değerlendiriyor
İsrail, Gazze’de 146’sı İsrailli 161 esirin olduğunu değerlendiriyor

Gündem

İsrail, Gazze’de 146’sı İsrailli 161 esirin olduğunu değerlendiriyor

Direniş sayesinde bütün dünya Ebu Ubeyde'yi dinliyor! Kim derdi ki krallar susacak Gazzeli çocuk konuşacak
Direniş sayesinde bütün dünya Ebu Ubeyde'yi dinliyor! Kim derdi ki krallar susacak Gazzeli çocuk konuşacak

Gündem

Direniş sayesinde bütün dünya Ebu Ubeyde'yi dinliyor! Kim derdi ki krallar susacak Gazzeli çocuk konuşacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23