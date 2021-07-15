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Gündem Yürek yakan anlar! Sudan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde taşıdı
Gündem

Yürek yakan anlar! Sudan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde taşıdı

Adana'da, girdiği sulama kanalında akıntıya kapılıp kaybolan Suriye uyruklu 12 yaşındaki çocuğun, cansız bedeni bulundu. Dalgıç polislerin sudan çıkarttığı talihsiz çocuğun cansız bedenini babası yaşlı gözlerle kucakladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 12:27:00 -
Yürek yakan anlar! Sudan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde taşıdı

Adana'nın Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda, Suriyeli Muhammed Nur Alevi, ülkesinden arkadaşları ile Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalının kıyısına gitti. Burada suya giren arkadaşlarını gören Muhammed, yüzme bilmemesine karşın elbiselerini çıkarıp kanala atladı.

Kısa sürede gözden kayboldu

Akıntıya kapılan Muhammed, kısa süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşları durumu ailesine ve polise bildirdi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, arama çalışması başlattı. Çalışmaların daha kolay yürütülebilmesi için kanala verilen su gece saatlerinde kesildi. Suyun akıntılı olması ve havanın kararması nedeniyle dün çalışmalara ara verildi.

Cansız bedenine ulaşıldı

Bugün sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlatılan arama çalışmalarında Su Altı Arama Kurtarma Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, saat 08.00 sıralarında Muhammed Nur Alevi'nin, suya atladığı yerin 6 kilometre uzağındaki Köklüce Mahallesi yakınlarında cansız bedenine ulaştı.

Oğlunun cansız bedenini kucağında taşıdı

Dalgıç polislerin sudan çıkarttığı Muhammed'in cansız bedenini, babası Abdurrezzak Alevi (44), yaşlı gözlerle kucaklayarak yolun kenarına taşıdı. Acılı baba, cenazenin başından bir an olsun ayrılamadı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Muhammet Nur Alevi'nin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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