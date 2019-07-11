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Yürek sızlatan kare! Anne kedi ölen yavrusunun başından ayrılamadı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bir anne kedi 2 haftalık olduğu tahmin edilen ölen yavrusunun başından uzun süre ayrılamadı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:52
Yürek sızlatan kare! Anne kedi ölen yavrusunun başından ayrılamadı

Vatandaşlar, Antalya’nın Kumluca ilçesinde Meydan Mahallesi Defne Caddesi Başoğlu Apartmanı'nın önündeki boşlukta yavrusuyla ilgilenen bir kedi gördü. Önce kedinin yavrusunu sevdiğini düşündüler. Kedi uzun süre hareketsiz olan yavrusuyla ilgilenince dikkatlerini çekti.

Cadde üzerinde esnaflık yapan vatandaşlar, yaklaşık 2 haftalık olduğu tahmin edilen yavrunun ölmüş olduğunu fark ettiler. Esnaflar kediyi ölmüş yavrunun başından uzaklaştırmak istediler ancak kedi bir türlü yavrusunun başından ayrılmadı.

Kedi yavrusunun üstüne kapanarak miyavlamaya başladı. Çevre sakinleri yavru kediye önce kalp masajı yapmak istedi ancak kedinin nefes almadığını görünce vazgeçtiler. Kedinin ölmüş yavrusundan kopamayışı vatandaşlar tarafından hüzünle karşılandı.

Kedinin yavrusunu uzun süredir yaladığını ifade eden Mehmet Bozdoğan, “Kedi üstüne kapanıp ağlıyor, şu anda gördüğünüz gibi yapıyor. 1 saatten fazladır burada yavrusunu yalıyor” dedi.

Hatice Dönmez ise, “Kedi bizden yardım bekliyor ama yapacağımız hiçbir şey yok bence. Benimde kedim vardı, benim de kedim yavruladı. Kedilerin yavrularına karşı şefkatleri aynı anneler gibidir. Şu anda ne yapacağız onu düşünüyorum" ifadelerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:52
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