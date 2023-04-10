Yürek Çıkmazı'nda bomba gelişme! Yine rekor kıracak...

TRT 1 ekranlarının iddialı dizisi Yürek Çıkmazı, duygu yüklü hikayesiyle 11 Nisan Salı günü yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

TRT 1’in güçlü oyuncu kadrosu ve duygu yüklü hikayesiyle ekranlara gelen Yürek Çıkmazı dizisi, 11 Nisan Salı günü on dokuzuncu bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Yürek Çıkmazı; kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının hikayesini ekranlara taşıyor.

Yürek Çıkmazı’nın on dokuzuncu bölümünde neler olacak:

Cenazenin ardından; acısını bir nebze olsun unutmak ve Ali Fuat’a verdiği sözü yerine getirmek isteyen Halil, gece gündüz çalışarak kulübü açılışa hazır hale getirir. Ali Fuat’ın vasiyetinin açıklanmasını ardından tüm mirasın Halil’e kaldığı öğrenilir. Gerçekleri kendisinden sakladığı için Halil’e mesafeli duran Zeynep ve Halil’in arası vasiyet yüzünden tekrar gerilir. Halil, Ali Fuat’ın da arzu ettiği gibi Zeynep’le evlenerek babasının tüm variyetini Zeynep’in üzerine geçirmek ister. Bu Ali Fuat’ın ondan son isteğidir. Zeynep ise soyadını alamadığı bir babanın malını da reddeder. Artık evliliklerinin önündeki en önemli engel bu mirastır.

Yılmaz adım adım kızını boşanmaya doğru sürüklerken, kendisi de Kader ile yeni bir hayat kurmanın derdindedir. Ancak Kader’in Yılmaz için bambaşka planları vardır. Yılmaz’ın hak ettiği cezayı alması için ilk adımı atar ve Zeynep’in telefonuna sesli bir mesaj bırakır.

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Yürek Çıkmazı, yeni bölümüyle 11 Nisan Salı akşamı saat 20.00’de TRT 1’de…