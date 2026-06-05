Doğru içeriklerin düzenli kullanımıyla... Tek damlası köklere etki ederek anında gürleştiriyor...

KÖKTEN UCA BESLEYİCİ: HİNT YAĞI Hint yağı, içerdiği risinoleik asit sayesinde kıl köklerini destekleyerek kaşların daha güçlü ve dolgun görünmesine katkıda bulunabilir. Yapılan araştırmalar, düzenli kullanımın kıl foliküllerinin büyüme evresini uzatabileceğini ve böylece sağlıklı kıl gelişimini destekleyebileceğini göstermektedir. Birkaç damla hint yağını parmak uçlarınızla kaşlarınıza nazikçe masaj yaparak uygulayın. Yağın etkisini göstermesi için en az 30 dakika bekleyin ve ardından ılık suyla durulayın. Daha yoğun bir bakım için ise yağı gece boyunca kaşlarınızda bırakabilirsiniz.