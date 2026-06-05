Doğru içeriklerin düzenli kullanımıyla... Tek damlası köklere etki ederek anında gürleştiriyor...
Tek damlası köklere etki ederek anında gürleştiren bu yöntem sosyal medyada viral olmuş durumda...
Tek damlası köklere etki ederek anında gürleştiren bu yöntem sosyal medyada viral olmuş durumda...
Kaş yapısı, her bireyin genetik özelliklerine bağlı olarak farklılık gösterir. Yüz estetiğinde önemli bir rol oynayan kaşlar, yaşlanma süreci, çevresel faktörler ve çeşitli nedenlerle zamanla incelip seyrekleşebilir. Bu durum, yüz ifadesinin değişmesine ve estetik görünümün olumsuz etkilenmesine yol açabilir. Peki seyrelen kaşları kimyasal işlemlere başvurmadan evde pratik şekilde gürleştirebileceğinizi biliyor muydunuz? İşte detaylar…
Doğru içeriklerin düzenli kullanımıyla kaşlarınızın daha dolgun ve sağlıklı bir görünüme kavuşmasına destek olabilirsiniz. Evde kolayca uygulayabileceğiniz bu doğal yöntemler, yalnızca kaş tellerinin güçlenmesine ve kırılmaların azalmasına yardımcı olmakla kalmaz; aynı zamanda daha yoğun ve canlı bir görünüm elde edilmesine de katkı sağlar. NOT: Olası bir yan etki veya alerjen durumuna karşı uygulamadan önce cildinizin küçük bir bölgesinde denemeniz önerilir.
KÖKTEN UCA BESLEYİCİ: HİNT YAĞI Hint yağı, içerdiği risinoleik asit sayesinde kıl köklerini destekleyerek kaşların daha güçlü ve dolgun görünmesine katkıda bulunabilir. Yapılan araştırmalar, düzenli kullanımın kıl foliküllerinin büyüme evresini uzatabileceğini ve böylece sağlıklı kıl gelişimini destekleyebileceğini göstermektedir. Birkaç damla hint yağını parmak uçlarınızla kaşlarınıza nazikçe masaj yaparak uygulayın. Yağın etkisini göstermesi için en az 30 dakika bekleyin ve ardından ılık suyla durulayın. Daha yoğun bir bakım için ise yağı gece boyunca kaşlarınızda bırakabilirsiniz.
GÜÇLÜ KÖKLER İÇİN PROTEİN DESTEĞİ: YUMURTA SARISI Yumurta sarısı, keratin üretimini destekleyen proteinler açısından zengin bir besindir.
Yapılan bir araştırmaya göre, yumurta sarısının saç ve kaş köklerini besleyerek dökülmeyi azalttığı ortaya çıkmıştır.
Bir yumurtanın sarısını bir kaseye ayırıp çırpın ve kaşlarınıza temiz bir pamuk yardımıyla uygulayın.
Karışımı kaşlarınızda 15-20 dakika bekledikten sonra ılık suyla güzelce durulayın.
Haftada 2 kez düzenli olarak uygulandığında kaşlarınızda belirgin bir dolgunluk gözlemlenecektir.
Neredeyse her evde bulunan sarımsak, içerdiği sülfür bileşikleri ile kıl köklerini uyararak yeni kaş çıkışını destekler.
Yapılan bir araştırmaya göre sarımsağın topikal kullanımının saç dökülmesini azalttığı ve yeni kıl oluşumunu tetiklediği belirtilmiştir.
Bir diş sarımsağı ortadan ikiye bölüp kaşlarınıza nazikçe sürün ve 10 dakika bekledikten sonra durulayın.
Cilt hassasiyetine karşı haftada 2 kereden fazla uygulanmamalı ve ardından nemlendirici kullanılmalıdır.
Sarımsağa alternatif olarak sarımsak yağı da tercih edilebilir.
E vitamini ve omega-9 yağ asitleri bakımından zengin olan badem yağı, kıl köklerini nemlendirerek kırılmaları azaltır ve uzamayı destekler.
Birkaç damla badem yağını kaşlarınıza sürün ve dairesel hareketlerle masaj yapın.
Badem yağını dilerseniz 1 saat boyunca dilerseniz de gece boyunca kaşlarınızda bekletebilirsiniz.
Haftada 4-5 kez uygulayabileceğiniz bu yağ, anında etkisini göstererek kaşlarınızın gürleşmesinde etkili bir rol oynayacak.
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