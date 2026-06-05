Yok artık! Onuachu'nun kalbi kırık! Trabzonsporluları da üzecek sözler

- Geri dönüşümün ardında tamamen yarım kalmış bir iş duygusu ve bu takımda büyük başarıların geleceğine olan inancım yatıyordu. Milli takım düzeyinde yaşanan hayal kırıklığına da değinen başarılı forvet, yetenekli bir jenerasyona sahip olmalarına rağmen turnuvayı kaçırmanın burukluğunu yaşadıklarını aktardı. - Dünya Kupası'na gidemeyecek olmamız gerçekten üzücü çünkü kadromuzda dünya çapında oyuncularımız var. Ama maalesef bu Dünya Kupası'nda yer alamayacağız. Futbol böyle bir şey, bazen ne kadar kaliteli olursanız olun bu tarz sonuçlarla karşılaşabiliyorsunuz.