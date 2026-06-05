Yok artık! Onuachu'nun kalbi kırık! Trabzonsporluları da üzecek sözler
Trabzonspor’un golcü yıldızı Onuachu, geride kalan dönemi değerlendirirken çarpıcı itiraflarda bulundu.
Trabzonspor’un golcü yıldızı Onuachu, geride kalan dönemi değerlendirirken çarpıcı itiraflarda bulundu.
Trabzonspor'un Nijeryalı santrforu Paul Onuachu, bordo-mavili formayla geçirdiği sezonun ardından önemli açıklamalarda bulundu. Takım içi uyuma ve gösterilen yoğun çabaya dikkat çeken golcü oyuncu, hem Trabzonspor'daki hedeflerine hem de milli takım düzeyindeki son duruma dair çarpıcı ifadeler kullandı.
- Sahip olduğumuz oyuncuların kalitesiyle birleşince harika bir sezon geçirdik. Ligdeki diğer üst düzey takımlarla rekabet edebilmek için gerçekten çok çalıştık ve emeklerimizin karşılığını almak adına büyük mücadele verdik. Trabzonspor'a geri dönüş sürecine de değinen golcü futbolcu, motivasyon kaynağının başarıya olan inancı olduğunu vurguladı.
- Geri dönüşümün ardında tamamen yarım kalmış bir iş duygusu ve bu takımda büyük başarıların geleceğine olan inancım yatıyordu. Milli takım düzeyinde yaşanan hayal kırıklığına da değinen başarılı forvet, yetenekli bir jenerasyona sahip olmalarına rağmen turnuvayı kaçırmanın burukluğunu yaşadıklarını aktardı. - Dünya Kupası'na gidemeyecek olmamız gerçekten üzücü çünkü kadromuzda dünya çapında oyuncularımız var. Ama maalesef bu Dünya Kupası'nda yer alamayacağız. Futbol böyle bir şey, bazen ne kadar kaliteli olursanız olun bu tarz sonuçlarla karşılaşabiliyorsunuz.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23