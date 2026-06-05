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7,6 milyon euro mu? Lukaku için çok hevesliler! Fenerbahçe'yi bekliyorlar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

7,6 milyon euro mu? Lukaku için çok hevesliler! Fenerbahçe'yi bekliyorlar

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü golcü Romelu Lukaku için resmi teklif yaptığını duyurdu.

#1
Foto - 7,6 milyon euro mu? Lukaku için çok hevesliler! Fenerbahçe'yi bekliyorlar

Seçim öncesi ortalığın yandığı Fenerbahçe'de, Romelu Lukaku için kolların sıvandığı iddia edildi. İtalyan Il Mattino'nun haberine göre; sarı-lacivertliler, Belçikalı yıldız için resmi tekliflerini iletti.

#2
Foto - 7,6 milyon euro mu? Lukaku için çok hevesliler! Fenerbahçe'yi bekliyorlar

Napoli cephesinde bu transferi kolaylaştıran neden ise Belçikalı oyuncunun yüksek maaşı. Belçikalı golcünün 7.6 milyon Euro brüt sabit maaşı İtalyan ekibinin belini büküyor.

#3
Foto - 7,6 milyon euro mu? Lukaku için çok hevesliler! Fenerbahçe'yi bekliyorlar

Fenerbahçe'nin oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve İtalyan kulübünün finansal olarak sıkışmasını bir avantaja çevirmek istediği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin sunduğu teklifin detayları henüz netleşmese de, Napoli'nin maaş yükünden kurtulmak adına bu transfere onay vermeye yakın olduğu gelen bilgiler arasında.

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