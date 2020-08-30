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Gündem Yürek burkan olay! Baba oğuldan kahreden haber
Gündem

Yürek burkan olay! Baba oğuldan kahreden haber

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Kemallı köyünde Naim Çetinkaya (60) ve oğlu Faruk Çetinkaya (25) arasında çıkan tartışma sonrası baba ve oğul arka arkaya tüfekle intihar etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-30 23:17:00 -
Yürek burkan olay! Baba oğuldan kahreden haber

Kahreden haber Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Kemallı köyünde meydana geldi. Naim Çetinkaya ile Geyikli Beldesi'nde bir iş yerinde çalışan oğlu Faruk Çetinkaya (25), arasında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından ilk olarak baba Naim Çetinkaya, hayvanlarını kapattığı kışlaya giderek av tüfeğiyle intihar ederek yaşamına son verdi. Babasının intihar ettiği haberini alan Faruk Çetinkaya, yarım saat sonra Kemallı Göleti kenarına giderek av tüfeğiyle hayatına son verdi.

Yaşanan hüzünlü olay sonrasında jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Baba ve oğulun cenazelerinin Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı bildirildi.

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