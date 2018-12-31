Yurdun dört bir yanında Mekke'nin fetih yıldönümü kutlandı

Mekke'nin Fethi'nin 1388'inci yıl dönümü, Anadolu Gençlik Derneği'nin (AGD) düzenlediği etkinliklerle dört bir yanında kutlandı.

Antalya

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Antalya Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikle Mekke'nin 1388'inci fetih yıldönümü kutlandı.

Antalya'da, Mekke'nin Fethi'nin 1388'inci yıl dönümü, Anadolu Gençlik Derneği'nin (AGD) düzenlediği etkinlikle kutlandı. Kepez ilçesi Turgut Özal Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kutlamaya AGD Antalya Şube Başkanı Ahmet Muhammet Pişirici, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile davetlilerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan açılış, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Mekke Fethi'ni anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.

Gecede konuşan Pişirici, Mekke'nin Fethi ile bölgede cahiliye döneminin sona erdiğini aktardı.

Mekke'nin Fethi'nin yaşanılan çağa en büyük ders olduğunu dile getiren Pişirici, o dönemden ders çıkarılması gerektiğinin altını çizdi.

Gecenin sonunda ise izleyicilere Kur'an-ı Kerim ziyafeti sunuldu. Bazı katılımcıların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Çanakkale

İçdaş Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa, Anadolu Gençlik Derneği Çanakkale Şube Başkanı Muhammet Sezgin, Diyanet İşleri Uzmanı Mustafa Soykök, Umurbey Belediye Başkanı AK Partili Sami Yavaş, eşi Aynur Yavaş ve çok sayıda kişi katıldı. Program, İstiklal Marşı'nın ardından Diyanet İşleri Uzmanı Mustafa Soykök tarafından hatim ile başladı. Türkiye İl Birincisi Uğur Ayvaz'ın Kur'an-ı Kerim okumasıyla devam eden program, Mehteran, Şiir dinletisi, Siyer-i Nebi ödül töreni, sinevizyon gösterisi, umre çekilişi ve ikramlarla sona erdi.

Anadolu Gençlik Derneği Çanakkale Şube Başkanı Muhammet Sezgin, Anadolu Gençlik Derneği olarak ilk günden beri geleneksel olarak kutladıkları Mekke'nin Fethi Programını, bu yıl da 81 ilde 600'e yakın noktada gerçekleştirdiklerini söyledi.

Edirne

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şubesi tarafından 'Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi' olarak düzenlenen programa Edirneliler de yoğun ilgi gösterdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Edirne İl Müftülüğü'ne bağlı din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Gecede, Siyer-i Nebi yarışmalarında dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.

"Mekke'nin fethinde kılıçlar konuşmamıştır, gönüller fethedilmiştir"

Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, "Heyecanımız hat safhada. Malumunuz bugün Mekke'nin fetih yıl dönümü. Mekke'nin fethi insanlık tarihi açısından son derece önemli bir hadisedir. Mekke şehirlerin anası, Kabe müminlerin, tüm yeryüzündeki inananların kıblesi. Dolayısıyla Mekke'nin fethi bizim için büyük bir anlam ifade ediyor. Mekke'nin fethini anlayabilmek için öncelikle alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hayatını çok iyi anlamamız gerekiyor. Bu nokta da Anadolu Gençlik Derneği olarak Türkiye'de 6 yıldan bu yana Siyer-i Nebi yarışmaları tertip ediyoruz. Mekke'nin fethinde tabiri caizse kılıçlar konuşmamıştır, Mekke'nin fethinde gönüller fethedilmiştir" dedi.

Samsun

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonunda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Sonrasında ise açıklamalarda bulunun AGD Samsun Şube Başkanı Şenol Altun, Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfının öteden beri bilgili, inançlı, saygılı, değerlerine her zaman önem veren, milletine ve bayrağına sevdalı, vatanına bağlı bir gençlik yetiştirmek üzere çalışmalarını yürüttüğünü söyledi. Anadolu Gençlik Derneğinin beşikten mezara kadar ilim, öğrenmek, anlamak, kavramaya çalışmak düsturuyla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Altun, "Bu sebeptendir ki anaokullarımız, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve yetişkinler şuur dersleriyle olmak suretiyle hem hanım kardeşlerimiz hem de erkek kardeşlerimiz nezdinde çalışmalarını devam ettirmektedir. Çalışma prensibimiz hayra motor, şerre fren olmaktır" dedi.

Altun'un konuşmasının ardından, anaokulu öğrencilerinin gösterileri, şiir dinletileri, semazen gösterileri ve manevi sohbet ile program devam etti. Programa ayrıca, Saadet Partisi Samsun İl Başkanı Temel Armutçu, İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Çınkıl, Memur-Sen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Van

Van Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Ardından şiir, ilahi ve ezgilerin seslendirildiği program, Mekke’nin fethi konulu sinevizyon gösterisiyle devam etti. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını yapan AGD Van Şube Başkanı Yusuf Aydın, AGD olarak Türkiye’nin 81 ilinde 600’ü aşkın noktada Mekke’nin Fethi programları düzenlediklerini belirtti.

Miladi takvime göre 1 Ocak 630 tarihinde fethedilen Mekke’nin yeni bir yıldönümünü kutladıklarını ifade eden Aydın, "Bu gece miladi takvimle 2018 yılı bitiyor ve dünya 2019 yılına giriyor. Dünyanın ve İslam aleminin durumuna baktığımızda yeni fetihlere ihtiyaç duyulduğu da ortadadır. İslam dünyası kan ağlarken Emperyalist güçler ise, hem kendi ülkelerinde hem de sömürdükleri birçok ülkede insanları farklı şekilde uyutup, uyuşturarak kitleler duyarsızlaştırıyor ve hakikatı örtbas ediyor. Kitlesel göz boyamanın enstrümanlarından biri de hazırlıkları günler öncesinden başlayan yılbaşı gecesi eğlenceleridir" dedi.

Program, Van’da gerçekleştirilen Siyer-i Nebi Yarışmasının ödül töreni ve dua ile sona erdi.