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Yurdum insanından dolar için ilginç protesto

Erzurum’da yaşayan Ebubekir Taşbaşı, dolardaki operasyonu protesto etmek için oğlu Abdulsamet Taşbaşı’nı belden yukarısına Türk Lirası ve belden aşağısına dolar yapıştırarak kent meydanında gezdirdi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 10:09
Yurdum insanından dolar için ilginç protesto

Erzurum’da yaşayan Ebubekir Taşbaşı, dolardaki operasyonu protesto etmek amacıyla oğlu Abdulsamet Taşbaşı’nı belden yukarısına Türk Lirası ve belden aşağısına dolar yapıştırarak kentte gezdirdi.

Türk Lirası'nın değer kazanması için doların Türkiye'de kullanılmaması gerektiğini ifade eden Ebubekir Taşbaşı, "Dadaş mucit olarak doları bu şekilde protesto etmek istedim" dedi.

Taşbaşı, şöyle devam etti:

"Bunun nedeni 1, 2 haftadır doların hızlı bir şekilde artması. Biz de tepkimizi böyle gösteriyoruz. Bu paranın ülkemizde kullanılmamasını ve kendi paramızın değer kazanmasını istiyoruz. Nereye gitsek dolar, her şeyimizi dolara bağlamışız. Oğlum üzerindeki paralarla 3-4 gün boyunca dolaşacak. Türk lirasını üste koyup doları alt tarafa koymamızın amacı ise bizim paramızın daha üstün olduğunu göstermek. Türk parası bizim başımızın tacı her zaman yukarıdadır"

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 10:09
  1. Erzurum
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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