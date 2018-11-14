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Yurda dönüş araştırma burs miktarı ne kadar?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tersine beyin göçünü hızlandırmak amacıyla başlatılan ‘Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı’ destekleri açıklandı. Buna göre araştırması için 1 milyon TL başlangıç ödeneği verilecek araştırmacılar, ayda 24 bin TL burs alacak. Destekler eş ve çocukları da kapsayacak. Aile yaşam gideri bursu olarak 2 bin 250 TL alacak araştırmacıların eş ve çocukları için sigorta ve yol destekleri de sağlanacak.

14 Kasım 2018 Çarşamba 10:28
Yurda dönüş araştırma burs miktarı ne kadar?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tersine beyin göçünü hızlandırmak amacıyla başlatılan ‘Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı’ destekleri açıklandı. Buna göre araştırması için 1 milyon TL başlangıç ödeneği verilecek araştırmacılar, ayda 24 bin TL burs alacak. Destekler eş ve çocukları da kapsayacak. Aile yaşam gideri bursu olarak 2 bin 250 TL alacak araştırmacıların eş ve çocukları için sigorta ve yol destekleri de sağlanacak. 

TÜBİTAK bünyesinde sürdürülen “Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı”na ilişkin detaylar açıklandı. 24-36 ay arasında destek verileceğini ve 15 Aralık’ta çağrıya çıkılacağını söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank destekler hakkında şu bilgileri verdi: “Bu destek tasarlanırken, nitelikli insan gücünü çekmeyi başaran, uluslararası çalışmalarda ön plana çıkan gelişmiş ülkeler ve yeni gelişen ekonomilerdeki uygulamalar analiz edildi. 10 ülkeden 56 farklı destek programı incelendi. Araştırmacı başlangıç paketi ödeneği, genç araştırmacılar için 500 bin TL, deneyimli araştırmacılar için bir milyon TL olacak. Ödenek, araştırmacıların kendisine değil, kendilerine ev sahipliği yapan kuruma aktarılacak. Ayrıca, başlangıç paketlerinin yanında ev sahibi kuruma 720 bin TL’ye kadar araştırma desteği verilebilecek. Bunların yanında aylık 3 bin 750 TL yönetim ve idari maliyetler ödeneği de aktarılacak.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 10:28
  1. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  2. Yurda dönüş araştırma burs miktarı ne kadar?
  3. Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı

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