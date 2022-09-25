“Yunus’un İzinde” serisinin ilk programı Almanya’da gerçekleştirildi

Yeni Akit Ankara

Köln Yunus Emre Türk Kültür Merkezince Köln Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Konferans Salonu’nda düzenlenen dinletide, Televizyon Programcısı ve Yazar Serdar Tuncer’e Bosna Hersekli Sanatçı Zeyd Şoto eşlik etti. Yunus’un sevgiyi, hoşgörüyü ve insani değerleri en veciz biçimde ifade ettiği şiirleri ve ilahileri Almanya’da yankılandı.

Yunus Emre'nin birbirinden değerli eserleri seslendirildi

Dinletide, Serdar Tuncer, “Aşkın Aldı Benden Beni, Gönüller Yapmaya Geldim, Bir Kez Gönül Yıktın İse, Miskinlikte Buldular, Hak Çalabım Hak Çalabım, Gel Gör Beni” gibi Yunus Emre’nin dünya görüşünün derinliğini yansıtan birbirinden değerli eserler seslendirdi ve Yunus’un düşünce dünyasından bahsetti. Yunus’a göre tüm eksikliklerin tek bir sebebi olduğunu belirten Tuncer, “Günümüz dünyasında aşksızlığın, sevginin eksik olması dünyamızı yaşanamaz hâle getiriyor.” dedi.

Köln’de yaşayan Türklerin yoğun ilgi gösterdiği programda Yunus’un hayatından kesitler sunan Serdar Tuncer, Yunus’un gönül, tevazu, aşk ve sevgi kavramlarını kendine özgü sunumuyla izleyicilere aktardı. “Yunus’un İzinde” programının ikincisi Amsterdam Yunus Emre Türk Kültür Merkezi tarafından 25 Eylül 2022 tarihinde Amsterdam’da düzenlenecek.