Yunuskent 2. Etapta 215 konut için kuralar çekildi

Yunusemre Belediyesi’nin dev toplu konut hamlesi 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi’nin bin 500 konuttan oluşan 2. etabında sözleşme imzalanmayan 215 konutun kuraları çekildi.

Manisa’da konut sorununa neşter vuran 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Projesi tüm hızıyla devam ediyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla yapılan projenin bin 500 konuttan oluşan 2. etabı hızla tamamlanıyor. Hak sahipliği sözleşmelerinin tamamlandığı projede sözleşme imzalanmayan 2. etap 1. kısımda yer alan 1+1 7 adet, 2+1 10 adet, 3+1 61 adet, 2. etap 2. kısmında bulunan 1+1 12 adet, 2+1 21 adet, 3+1 104 adet konut kuralı satış yöntemi ile satışa sunuldu. Kura öncesi 1+1, 2+1 toplam 50 konut için yapılan 310 başvurudan 16’sı, 165 adet 3+1 konut için 758 başvurunun 136’sı kabul edilmedi. konutların hak sahipleri TOKİ’nin Ankara’daki merkezinde yapılan kura ile belirlendi. Hak sahipliği asil ve yedek listelerine TOKİ’nin resmi web sitesi www.toki.gov.tr ile Yunusemre Belediyesi resmi web sitesi www.yunusemre.bel.tr adresinden ulaşılabilecek.

2 kısım halinde ihale edilen 2. etap projesinde 1503 konut, 28 işyeri, 2 cami, 12 derslikli ilkokul, 12 derslikli ortaokul, altyapı ve çevre düzenlemeleri yer alıyor.