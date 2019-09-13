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Yunusemreli çevreciler Süreyya’da temizlik yaptı

Yunusemre Belediyesi, bir enerji firması çalışanları ile birlikte Süreyya Tabiat Parkı’nda temiz bir çevre konusunda duyarlılık oluşturmak amacıyla temizlik yaptı.

13 Eylül 2019 Cuma 14:19
Yunusemreli çevreciler Süreyya’da temizlik yaptı

Yunusemre Belediyesi, bir enerji firması çalışanları ile birlikte Süreyya Tabiat Parkı’nda temiz bir çevre konusunda duyarlılık oluşturmak amacıyla temizlik yaptı.


‘Temiz çevre temiz Yunusemre’ sloganıyla yola çıkan Yunusemre Belediyesi, gerçekleştirdiği etkinlikler bu konuda farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Yunusemre Belediyesi, özel bir enerji firması çalışanları çevre bilinci oluşturmak amacıyla Süreyya Tabiat Parkı’nda temizlik etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında konuşan firma sahibi Fatih Doğan, özellikle çocukların çevre temizliği konusunda duyarlı olmaları adına ailelere büyük görev düştüğünü ifade etti. Doğan, “Yunusemre Belediyesi ile burada çöp toplama etkinliği yaptık. Biz ne kadar temiz olursak çevremizde o kadar yaşanabilir olur. Çocuklarımıza örnek olmak adına bu konuda duyarlı olmalıyız. Bu anlamlı etkinliği düzenleyen Yunusemre Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Yunusemre Belediyesi’nin çevreci bir anlayışla hizmetlerini yürüttüğünü söyleyen Temizlik İşleri Müdürü Halil İbrahim Özcan da açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Süreyya Tabiat Parkımızı firma çalışanları ile birlikte temizledik. Amacımız bu konuda bir farkındalık ve duyarlılık oluşturmak. Mesire alanlarında piknik yapan vatandaşlarımızı da bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum.”

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 14:19
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