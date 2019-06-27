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Yunusemre’de yaz tenis kursu başladı

Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor’un katkılarıyla 2006-2014 doğumlu sporculara yönelik düzenlenen yaz tenis kursu başladı.

27 Haziran 2019 Perşembe 14:11
Yunusemre’de yaz tenis kursu başladı

Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor’un katkılarıyla 2006-2014 doğumlu sporculara yönelik düzenlenen yaz tenis kursu başladı.


Yaz aylarında çocukların vakitlerini spor yaparak geçirmelerini sağlayan Yunusemre Belediyesi, yaz okulları kurslarının da startını verdi. 2006 - 2014 doğumlu sporculara düzenlenen yaz tenis kursunda 15 sporcu tenis oynamayı öğreniyor. Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri,12.30- 16.00 saatleri arasında 3 seans halinde gerçekleştirilen kurslara kayıtlar da devam ediyor. Tenis kursu için veliler, nüfus cüzdanları ile beraber Yunusemre Belediyesi bahçesindeki kulüp binasına başvurarak kayıt yaptırabilirler.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 14:11
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