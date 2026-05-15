Çorlu'daki büst dayatmasında yeni skandal: Küçük kızın kardeşini de darp ettiler!

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, dini inançları ve hür iradesi doğrultusunda okul bahçesindeki törende Mustafa Kemal büstü önünde saygı duruşuna geçmek istemeyen 7. sınıf kız öğrenci, büyük bir hak ihlali ve dayatmayla karşı karşıya kalmıştı.

Genç kız, bayrağa ve İstiklal Marşı’na hiçbir saygısızlığı olmadığını net bir şekilde ifade etmesine rağmen, "insan sureti ve büst önünde tazim duruşunda bulunmayı" dini inançlarına aykırı bulduğu için törene katılmayı reddetmişti.

Bu insani ve anayasal hakkın savunulması gerekirken, okul idaresi ve müdür yardımcısı tarafından genç kızın beden dokunulmazlığı ihlal edilmiş, kolundan zorla tutularak tören alanına sürüklenmişti.

Yaşadığı bu fiziksel müdahalenin ardından çocuk, okulda hem yetkililer hem de çevre tarafından ağır bir psikolojik şiddete, "vatan haini" algısına ve dışlanmaya maruz bırakılmıştı.

KARDEŞİ DARP EDİLDİ!

Mağdur kız öğrencinin haklarını savunmak adına hukuki mücadele sürerken, bu faşizan baskıların ve hedef gösterme politikasının acı bilançosu aileye sıçradı.

Elde edilen son bilgilere göre, mağdur kızın öz kardeşi de okulunda benzer bir gerekçeyle akran şiddetine ve ağır bir darp olayına maruz kaldı.

Ailenin gönüllü avukatlığını üstlenen ve konunun ilk gününden beri takipçisi olan Avukat Yunus Ari, yaşanan bu ikinci skandala ve sistematik şiddete dair çok sert bir basın açıklaması yayımladı.

Ari’nin açıklaması şöyle:

Darbeci Kemalist sistemde bir skandal daha!!

Çorlu’da, büstün önünde inancı gereği saygı duruşunda bulunmak istemeyen öğrencinin kolundan tutularak zorla aşağı indirildiği olayın ardından, bu kez aynı öğrencinin kardeşi de aynı gerekçeyle akranı tarafından darbedildi.

Müvekkil çocuğa “vatan haini” denilerek hakaret edilmiş, sinkaflı sözlerle aşağılanmış ve “Bugün seni az dövdüm, yarın tekrar döveceğim.” denilerek tehdit edilmiştir.

Oysa darbedilen çocuk da ablası gibi açıkça, dini inancı gereği törene katılmak istememiştir.

Buna rağmen bazı öğretmenler ve bazı veliler tarafından, dini inancı gereği büstün önünde saygı duruşunda bulunmak istemeyen öğrencilere karşı sistematik biçimde “vatan haini” algısı yapılmaya devam edilmektedir. Bu algı sonucunda, arkadaşları tarafından uygulanan psikolojik şiddetin de aşılmasıyla fiziki şiddet boyutuna geçilmesi sağlanmaktadır.

Buradan, bu iki öğrencinin vekili olarak açıkça hodri meydan diyorum:

Mustafa Kemal tarafından kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı, tüm il müftülüklerinden görüş alarak, büstün önünde saygı duruşunda bulunmanın dini açıdan caiz olup olmadığı ve bunun şirk kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda resmî ve açık bir görüş bildirsin. Her il müftüsü görüşünü halka paylaşmalı ki kimin ne olduğunu görelim.

Bu çocuklar kimsenin bayrağına, vatanına, milletine, devletine saygısızlık yapmamıştır.

Bu çocukların itirazı bayrağa değil, vatana değil, millete değil; inançları gereği bir büstün önünde saygı duruşunda bulunmaya zorlanmalarınadır.

Darbedilen müvekkil çocuk, aynı gün darp raporu almıştır. Olayla ilgili gerekli hukuki süreç tarafımızca başlatılmıştır.

Buradan Sayın Millî Eğitim Bakanlığı’na, Tekirdağ Valiliği’ne ve Çorlu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’ne sesleniyorum:

Bu çocukların güvenliğini sağlamak, eğitim hakkını korumak, dini inançları sebebiyle hedef gösterilmesini engellemek zorundayız.

Devletin görevi, çocukları bir darbeci zihniyetin ideolojik kavgasının ortasında yalnız bırakmak değil; onların can güvenliğini, eğitim hakkını ve inanç özgürlüğünü korumaktır.

Biz bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Hiçbir çocuk inancı sebebiyle darbedilemez, aşağılanamaz, tehdit edilemez ve “vatan haini” ilan edilemez.