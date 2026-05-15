Bağcılar'da "Millet Bahçesi" sayısı 5 olacak

Bağcılar Belediyesi, şu an hizmet veren Milet Bahçesi’ne ek olarak farklı konumlarda 4 yeni Millet Bahçesi’ni daha hizmete alarak sayıyı 5’e çıkaracak. Özellikle beş mahallenin kesiştiği yere yapılacak olan Dökümcüler Millet Bahçesi, ilçenin buluşma noktası olacak. Millet Bahçelerini modern bir anlayışla tasarladıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, “Millet Bahçelerimiz yeşil alan imkanı sunmasının yanında tam bir yaşam merkezi özelliği taşıyacak” dedi.

Bağcılar Belediyesi, İstanbul’un merkezi konumunda bulunan ilçeyi yeşil alanlarla donatmak için yeni projeleri hayata geçiriyor.  Bunlardan ilki açılışı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan Bağcılar Millet Bahçesi oldu. 60 bin metrekare alanda kurulan millet bahçesinde, farklı türde 2 bin 30 ağaç, yürüyüş yolları, kafeterya alanları, spor alanları, sosyal donatılar, basketbol sahası, otopark ve kütüphanesiyle Bağcılarlı vatandaşların uğrak noktası oldu.

4 yeni Millet Bahçesi daha yapılacak

Şehrin kalabalığından kaçmak isteyen vatandaşlara nefes olan Millet Bahçelerinin sayısı artırılıyor. Bu çerçevede Göztepe Mahallesi’nde devam eden projenin yanı sıra Fevzi Çakmak Mahallesi, Kirazlı Mahallesi ve 15 Temmuz Mahallesi’ne Milet Bahçesi yapılacak. Böylece ilçedeki Millet Bahçesi sayısı 5’e yükselecek.

 

Göztepe Millet Bahçesi yaz sezonunda hizmete açılacak

Proje kapsamında Göztepe Mahallesi’ne planlanan Millet Bahçesi’nin yapımı hızla devam ediyor. 10 bin metrekarelik alana yapılan Millet Bahçesi’nde Bağ Kafe, çocuk oyun alanı, çok amaçlı spor sahası, koşu parkuru, pati park ve dinlenme alanları olacak. Çalışmaların her aşamasını yakından takip eden Belediye Başkanı Yasin Yıldız da bu kapsamda saha ziyaretlerini sürdürüyor. Göztepe Millet Bahçesi önümüzdeki yaz hizmete sunulacak.

 

İlçenin kalbine yeni Millet Bahçesi geliyor

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde planlanan Dökümcüler Millet Bahçesi ise 21 bin metrekareden oluşuyor. Bahçe konum olarak Fevzi Çakmak, Yavuzselim, Sancaktepe, Kemalpaşa ve Fatih Mahallelerinin kesişme noktasında bulunuyor. İlçenin kalbinde yer alan bu yeşil koridor, Bağcılarlıların yeni buluşma merkezi haline gelecek. Bahçe içerisinde ise Bağ Kafe, Etüt Merkezi, sosyal tesis, yürüme yolları, rekreasyon alanları, spor sahaları ve kamelyalar yer alacak.

Spor alanı konseptli yeni Millet Bahçesi

15 Temmuz Mahallesi’nde de 16 bin 341 bin metrekarelik bir alan Millet Bahçesi için planlandı. Bu mekânda diğer bahçelerde olanlara ek olarak özellikle spor yapmak isteyenler için özel alanlar oluşturulacak. Gençlerin spor ihtiyacını karşılayacak tesislerin arasında 2 basketbol, 1 futbol sahası da bulunuyor.

Kirazlı Millet Bahçesi, metronun yanına yapılıyor

Kirazlı Mahallesi’ne planlanan Millet Bahçesi ise Kirazlı metro istasyonunun hemen yanına yapılacak. Böylece vatandaşların ulaşımı açısından da büyük avantaj sağlanmış olacak. 9800 metrekarelik yeşil alanın içinde çocuk oyun grupları da yer alacak.

Yeşil olmasının yanında bir yaşam merkezi özelliği taşıyor

Millet Bahçeleri projesi doğrultusunda ilçedeki yaşam kalitesini artırmayı amaçladıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, “İstanbul dünya metropollerinden biri ve Bağcılar da şehrimizin en gözde ilçelerinden. Biz de özverili çalışmalarımız neticesinde yeşil alanlarla birlikte vatandaşlarımızın sosyalleşebileceği ve sevdikleriyle keyifli vakit geçirebileceği alanları artırıyoruz. Aileler, buralarda şehrin yoğun temposundan da uzaklaşıp doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı bulurken çocuklar da güvenli ortamda oyunlar oynayacak. Bu amaçla Millet Bahçesi sayımızı 5’e çıkarıyoruz. Millet Bahçelerimiz sadece yeşil alan imkânı sunmasının dışında tam bir yaşam merkezi özelliği taşıyacak. Ayrıca bu noktaları afet zamanlarında vatandaşlarımız için toplanma alanı olarak da kullanılabileceğiz. Bu faaliyetlerin yapımında bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a da teşekkür ediyoruz” dedi.

