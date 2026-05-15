O ilimizde dev hamle! Karakülçe fabrika kuracak
Karakülçe Doğal Kaynaklar ve Kömür Üretimi şirketi, Van’ın Gürpınar ilçesinde kuracağı yeni Kömür Kırma Eleme ve Paketleme Tesisi ile bölgedeki enerji yatırımlarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor
Karakülçe Doğal Kaynaklar ve Kömür Üretimi Ltd. Şti. tarafından Van İli, Gürpınar İlçesi, Kuşdağı Mahallesi, Harabe Düzü Mevkiinde Kömür Kırma Eleme ve Paketleme Tesisi kurulması ve işletilmesi planlanıyor. Faaliyet kapsamında paketleme tesisi kurulu olup kırma eleme tesisi eklenecek.
Proje kapsamında; tesis alanına getirilecek olan kömür, tesis içindeki Kırma-Eleme Tesisine nakledilerek boyutlandırılacak. Boyutlandırılan malzeme Paketleme Tesisinde 25 kg’lık torbalarla paketlenerek geçici olarak depolanarak talep doğrultusunda piyasaya satışa sunulacak.
Tesise 1.008.000 ton/yıl kömür gelecek olup, gelen kömürün 390.000 ton/yıl’ı kırma eleme tesisinde kırılacak. Kırma eleme tesisinde kırılan ve kırılmayan kömürler paketlenerek satışa sunulacak.