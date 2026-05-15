Aziz Yıldırım’dan pastaya çilek! İşte radarına giren süper golcü
Fenerbahçe’de başkan adayı Aziz Yıldırım’ın transfer çalışmaları sürerken gündeme yeni bir golcü daha geldi. Sarı-lacivertlilerin Benfica’nın yıldızı Vangelis Pavlidis için harekete geçtiği öne sürüldü.
MENAJERİYLE TEMAS KURULDU
Daha önce Alexander Sörloth ve Romelu Lukaku isimleriyle anılan Aziz Yıldırım’ın, şimdi de Vangelis Pavlidis’i listesine aldığı belirtildi. İddiaya göre Yıldırım’ın ekibi, Yunan golcünün menajeriyle ilk görüşmeleri gerçekleştirdi.
BENFICA AYRILIĞA SICAK
Portekiz basınında yer alan haberlerde Benfica’nın yaz transfer döneminde Pavlidis’in ayrılığına sıcak baktığı ifade edildi. Yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili kararın sezon sonunda netleşmesi bekleniyor.
52 MAÇTA 30 GOL
27 yaşındaki santrfor, geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla etkileyici bir performans ortaya koydu. Yunan yıldız, 52 resmi maçta 30 gol atıp 6 asist yaptı.
AVRUPA’NIN RADARINDA
Bitiriciliği ve fizik gücüyle dikkat çeken Pavlidis’in birçok Avrupa kulübünün transfer listesinde yer aldığı aktarıldı. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değerinin ise 32 milyon euro olduğu belirtildi.
SÖZLEŞMESİ 2029’A KADAR
Benfica ile uzun süreli sözleşmesi bulunan Pavlidis’in kontratının 2029 yılına kadar devam ettiği öğrenildi. Fenerbahçe cephesinde transfer çalışmalarının seçim süreciyle birlikte hız kazandığı ifade ediliyor.