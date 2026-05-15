  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
‘Utanmaktan yorulduk’ dedi ve sordu: Özgür Özel istifa etmek için daha neyin olmasını bekliyor? Destici: Ahmet Türk’ün niyeti halis değil Almanlardan tarihi itiraf! 'Türkiye artık bir teknoloji devi' ABD-İsrail hattında İran alarmı: Trump’ın masasındaki iki askeri senaryo "Mavi Valiz"den sonra torpil listesi çıktı! Özkan Yalım Özgür Özel'in mesajlarını ifşa etti CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı davasında karar: Gürsel Tekin görevine devam edecek Trump'ın heyeti Çin'e telefonsuz gitti: Siber casusluk korkusu diplomasiyi vurdu CHP’li belediyeye "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" operasyonu! Gözaltılar var 47. Erzincan Kemaliye (Eğin) Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliği'ne doğru adım adım... BUSKİ'de CHP'li üyelerden su indirimine engel! Bursalı vatandaşın isyanı salonu karıştı!
Spor Aziz Yıldırım’dan pastaya çilek! İşte radarına giren süper golcü
Spor

Aziz Yıldırım’dan pastaya çilek! İşte radarına giren süper golcü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Aziz Yıldırım’dan pastaya çilek! İşte radarına giren süper golcü

Fenerbahçe’de başkan adayı Aziz Yıldırım’ın Portekiz ekibi Benfica’da forma giyen Yunan yıldız golcü Vangelis Pavlidis için harekete geçtiği iddia edildi.

Fenerbahçe’de başkan adayı Aziz Yıldırım’ın transfer çalışmaları sürerken gündeme yeni bir golcü daha geldi. Sarı-lacivertlilerin Benfica’nın yıldızı Vangelis Pavlidis için harekete geçtiği öne sürüldü.

MENAJERİYLE TEMAS KURULDU

Daha önce Alexander Sörloth ve Romelu Lukaku isimleriyle anılan Aziz Yıldırım’ın, şimdi de Vangelis Pavlidis’i listesine aldığı belirtildi. İddiaya göre Yıldırım’ın ekibi, Yunan golcünün menajeriyle ilk görüşmeleri gerçekleştirdi.

 

BENFICA AYRILIĞA SICAK

Portekiz basınında yer alan haberlerde Benfica’nın yaz transfer döneminde Pavlidis’in ayrılığına sıcak baktığı ifade edildi. Yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili kararın sezon sonunda netleşmesi bekleniyor.

 

52 MAÇTA 30 GOL

27 yaşındaki santrfor, geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla etkileyici bir performans ortaya koydu. Yunan yıldız, 52 resmi maçta 30 gol atıp 6 asist yaptı.

AVRUPA’NIN RADARINDA

Bitiriciliği ve fizik gücüyle dikkat çeken Pavlidis’in birçok Avrupa kulübünün transfer listesinde yer aldığı aktarıldı. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değerinin ise 32 milyon euro olduğu belirtildi.

SÖZLEŞMESİ 2029’A KADAR

Benfica ile uzun süreli sözleşmesi bulunan Pavlidis’in kontratının 2029 yılına kadar devam ettiği öğrenildi. Fenerbahçe cephesinde transfer çalışmalarının seçim süreciyle birlikte hız kazandığı ifade ediliyor.

Aziz Yıldırım geldi olanlar oldu! Fenerbahçe’de adaylıktan çekilme kararı
Aziz Yıldırım geldi olanlar oldu! Fenerbahçe’de adaylıktan çekilme kararı

Spor

Aziz Yıldırım geldi olanlar oldu! Fenerbahçe’de adaylıktan çekilme kararı

Aziz Yıldırım’ın çağrısı karşılık buldu! Barış Göktürk’ten net destek mesajı
Aziz Yıldırım’ın çağrısı karşılık buldu! Barış Göktürk’ten net destek mesajı

Spor

Aziz Yıldırım’ın çağrısı karşılık buldu! Barış Göktürk’ten net destek mesajı

Aziz Yıldırım boksörlerden oy istedi
Aziz Yıldırım boksörlerden oy istedi

Spor

Aziz Yıldırım boksörlerden oy istedi

Tek tek açıkladı: Aykut Kocaman Aziz Yıldırım'a raporunu sundu!
Tek tek açıkladı: Aykut Kocaman Aziz Yıldırım'a raporunu sundu!

Spor

Tek tek açıkladı: Aykut Kocaman Aziz Yıldırım'a raporunu sundu!

Herkes Aykut Kocaman'ı beklerken Aziz Yıldırım bombayı patlattı
Herkes Aykut Kocaman'ı beklerken Aziz Yıldırım bombayı patlattı

Spor

Herkes Aykut Kocaman'ı beklerken Aziz Yıldırım bombayı patlattı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Resmen sömürüyorlarmış! Yasa dışı altın madenciliği yapan yaklaşık 200 şirket tespit edildi
Gündem

Resmen sömürüyorlarmış! Yasa dışı altın madenciliği yapan yaklaşık 200 şirket tespit edildi

Kamerun Maden, Sanayi ve Teknolojik Gelişim Bakanlığı, ülkenin doğusundaki Adamaoua bölgesinde yaptığı saha denetimlerinde tam anlamıyla bir..
Yunan'ın korkulu rüyası gerçek oldu! Kıbrıs'ta Türk ordusunun ezici üstünlüğü karşısında Rumlar tir tir titriyor!
Gündem

Yunan'ın korkulu rüyası gerçek oldu! Kıbrıs'ta Türk ordusunun ezici üstünlüğü karşısında Rumlar tir tir titriyor!

Yunanistan merkezli SigmaLive tarafından yayınlanan "Kıbrıs'taki Askeri Güçler 2026" raporu, adadaki askeri dengelerin Türkiye lehine nasıl ..
KPSS şartı yok! Kamuya 26 bin 42 yeni personel alımı yapılacak! Temizlik, güvenlik, şoför, memur...
Gündem

KPSS şartı yok! Kamuya 26 bin 42 yeni personel alımı yapılacak! Temizlik, güvenlik, şoför, memur...

Cumhurbaşkanı onayı sonrası Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, belediyeler ve Türkiye Taşkömür..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23