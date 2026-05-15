Rakıcı Özgür'ün Bulgar viskisi sevdası! Özkan Yalım'dan bakın ne istemiş

Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile arasında geçen konuşmaları savcılığa vermiş ve itirafçı olmuştu. Özel’in Yalım’dan “Paketi mavi valizime koy” diyerek gizemli bir ricada bulunduğu ortaya çıkmış, bazı isimleri torpille işe soktuğu görülmüştü. Şimdi de Özgür Özel’in yine Özkan Yalım’dan Bulgar viskisi istediği belirlendi.

Uşak Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın savcılığa sunduğu WhatsApp kayıtları, siyaset gündemini sarsacak yeni boyutlar kazanmaya devam ediyor.

Ortaya çıkan 3 kişilik torpil listesi ve kurultay sürecindeki “mavi valiz / sağlam paket” içerisindeki 1 milyon TL'lik gizli para trafiği iddialarının ardından, dava dosyasına giren yeni bir ekran görüntüsü bu kez de "Bulgaristan bağlantısını" gözler önüne serdi.

 

Eski başkan Özkan Yalım'ın savcılık makamına teslim ettiği cep telefonu incelemesinde, 4 Ekim 2022 tarihli dikkat çeken bir mesajlaşma daha tespit edildi.

Bulgaristan’da bir dönem gece kulübü işlettiği iddia edilen Özkan Yalım ile dönemin CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel arasındaki yazışmada; Özel'in, Yalım’dan özel bir Bulgar içkisi olan “Pliska XO Brandy” sipariş ettiği görüldü. Dosyaya eklenen ekran görüntüsünde, "Ozgur Ozel Yeni Nosu Kendi..." şeklinde kayıtlı olan hattan, lüks kutulu içki görselinin paylaşıldığı net bir şekilde doğrulandı.

Ankara kulislerinde gece hayatı düşkünlüğü dillere pelesenk olan ve iktidara gelmeleri durumunda rakı fiyatlarını düşürme vaadinde bulunan Özgür Özel’in, kendisinden rüşvet istediğini itiraf eden Özkan Yalım’dan viski istemiş olması, “Kafası para ve alkolden başka şeye basmıyor” yorumlarına neden oldu.

Yorumlar

chp içindeki sızıntılar **????

sizce sızıntılar kimden geliyor doğulular grubundan yani <<kemalci demci grup ))) kent konseyi olusumundan

abidin

vay be !!! bu adammı ülkeyi yönetecek? bitmişiz biz.
