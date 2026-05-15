Pedallar bu kez milli forma için döndü

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen yarışlarda U19 Erkek kategorisinde 48 sporcu ve 7 takım, U17 Erkek kategorisinde 76 sporcu ve 13 takım, U17 Kadın kategorisinde 30 sporcu ve 6 takım, U15 Erkek kategorisinde 74 sporcu ve 11 takım, U15 Kadın kategorisinde 35 sporcu ve 5 takım yer alıyor. U13 Erkek kategorisinde 53 sporcu ve 7 takım, U13 Kadın kategorisinde 8 sporcu, U11 Erkek kategorisinde 29 sporcu ve 3 takım, U11 Kadın kategorisinde ise 8 sporcu ve 1 takım yarışlarda mücadele edecek.

Yarışmanın ilk gününde yapılan U17 kategorisinde Mert Eryılmaz birinci, Mehmet Bekir Çetintaş ikinci, Muhammed Raşit Alaşahin üçüncü oldu. Dereceye giren sporculara Galle Park'ta düzenlenen törenle ödülleri verildi. Törende Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Biz spor şehri demenin büyük bir cesaret istediği bir dönemde bu iradeyi ortaya koyduk. Şu anda eğitim şehri, bilim şehri ve spor şehri diyoruz. Gençlerimizin yanındayız. Gaziantep'te 700 bin genç var. Genç dostu bir şehiriz, spor dostu bir şehiriz. Türkiye'de önemli bisiklet takımları var. Gaziantep neden olmasın? Biz bize düşen kısmı yapmaya hazırız ve kararlıyız. İnşallah Türkiye'nin beşinci takımı olmayı başaracağız" dedi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat ise, Türkiye etaplı yol yarışlarını Gaziantep'te gerçekleştirmenin büyük gurur ve mutluluk verdiğini belirterek, "Bizim için çok anlamlı ve önemli bir organizasyon. Özellikle ülkemizin incisi Gaziantep'te bu organizasyonun yapılması bizler için çok büyük bir gurur kaynağı oldu. Türkiye'nin değişik yerlerinden 361 sporcunun katılımıyla ve farklı kategorilerde gerçekleştirilen bu organizasyon her yönüyle çok ciddi ve önemli" diye konuştu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin de Gaziantep'in spor alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye'nin lider illeri arasında olduğunu ifade ederek, bisikletle ilgili etap yarışının Gaziantep ve 4 ilde yapıldığını kaydetti. AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik ise konuşmasında, Gaziantep'in spor şehri kimliğini güçlendirmek için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Bu şehrin spor şehri olması için el ele vereceğiz, 700 bin gencimizi sporun her branşıyla tanıştıracağız. Bu şehirden şampiyonlar çıkaracağız. Gaziantep'ten ve Türkiye'den çıkan gençlerimizin ay yıldızlı bayrağımızı Avrupa'da, dünyada ve olimpiyatlarda dalgalandırmasını istiyoruz" dedi. Törende, yarışmanın ilk gününde mücadele ederek dereceye giren U17 ve U19 kadın-erkek bireysel klasman sporcuları ile U17 ve U19 takım kategorilerinde derece elde eden takımlara kupaları verildi. Dereceye giren sporculara ve takımlara kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.