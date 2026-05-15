Gizli yazışmalar sızdı: Erdoğan'a hakaret davasının aktörleri Özgür Özel'in masasında!

Etkin pişmanlıktan yararlanan eski Uşak belediye başkanı Özkan Yalım’ın savcılığa sunduğu telefon incelemesinde; dönemin CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık ve eski Uşak Valisi eşi Funda Kocabıyık arasındaki yakın temas ve gizli görüşme trafiği deşifre oldu.

Bugün ortaya çıkan belediyedeki 3 kişilik torpil listesi, kurultay finansmanı için taşınan "mavi valiz" paraları ve lüks Bulgar brendisi siparişi iddialarının hemen ardından, davanın seyrini değiştirecek kritik bir WhatsApp yazışması daha dava dosyasına girdi. Sızdırılan yeni ekran görüntüsünde, Özgür Özel ile Özkan Yalım’ın eski Uşak Valisi Funda Kocabıyık’ın kişisel iletişim bilgileri ve gizli randevular üzerine konuştukları net bir şekilde görülüyor.

Deşifre olan yeni ekran görüntüsüne göre, Özgür Özel’in Özkan Yalım’dan “Eski uşak valisinin telini yazsana, Kocabıyık’ın eşi” diyerek talepte bulunduğu, Yalım’ın ise bu talebe istinaden eski vali Funda Kocabıyık’ın numarasını paylaştığı görülüyor. Yazışmanın devamında Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla yargılanan Hüseyin Kocabıyık ve eski vali Funda Kocabıyık ile olan yakın temasını itiraf eden şu ifadeleri dikkat çekiyor:

“İstanbul’da aynı mekandaydık da ben yanlarına gidene kadar ayrıldılar. Eşi yoktu. Biraz önce konuştum Ankara’da birlikte yemek yiyeceğiz. Sen de olacaksın.”

Özkan Yalım’ın bu talimata “Tamam başkanım” diyerek yanıt vermesi, CHP üst yönetimi ile geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten tutuklanan Kocabıyık ve eşi arasındaki kapalı kapılar ardındaki ilişkileri ortaya çıkardı.

Daha önce Gezi Parkı davası kararlarını eleştirmesi ve Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiaları sonrası eşi merkeze çekilen Funda Kocabıyık ile eşi Hüseyin Kocabıyık'ın, CHP'li kurmaylarla Ankara ve İstanbul hattında gizli yemek organizasyonları planlayacak kadar yakın temasta olmasının, soruşturmanın yönünü ne şekilde değiştireceği merak konusu oldu.