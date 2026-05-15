Rusya'da Türkiye planı değişti: Günden çalmaya başladılar

Türkiye’de tatil fiyatlarının son yıllarda yükselmesi Rus turizm pazarında dikkatle takip ediliyor.

Buna rağmen Türkiye, Rusya çıkışlı yaz tatili satışlarında hâlâ en çok tercih edilen destinasyon olmayı sürdürüyor. Turizm sektörü temsilcileri, Türkiye’nin “ulaşılabilir lüks” algısının korunduğunu ancak fiyatların bu dengeyi zorladığını ifade ediyor. Rusya merkezli turizm platformlarında yer alan değerlendirmelerde, fiyat artışına rağmen Türkiye’ye olan talebin devam ettiği ancak turistlerin tatil planlarını yeniden şekillendirdiği belirtiliyor.

Rus turistler Türkiye’den vazgeçmiyor ama alışkanlıklar tam olarak değişti

Tourdom’da yayımlanan haberde, Rus turistlerin Türkiye’den vazgeçmediği ancak yeni fiyat seviyelerine göre davranışlarını değiştirdiği ifade ediliyor. Sektör temsilcilerine göre en dikkat çeken değişim, tatil süresinde yaşanıyor. Turistler otel standardından ödün vermemek için konaklama günlerini azaltıyor. 14 günlük tatillerin yerini daha çok 8–9 gecelik programlar almış durumda. Bu durum, Rus turistin “kaliteyi koruma, süreyi optimize etme” yaklaşımını öne çıkarıyor.

Maya Kotlyar’dan fiyat artışı sözleri

Konu, Mayel Travel kurucusu ve yöneticisi Maya Kotlyar’ın sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Kotlyar, pandemi dönemi ile bugünkü fiyat seviyelerini karşılaştırarak turizmin enflasyon göstergesi haline geldiğini söyledi. Kotlyar’ın verilerine göre, 2020 yılında Rixos Premium Tekirova ve Güral Premier Tekirova gibi üst segment oteller 130–150 bin ruble seviyesinde satılırken, bugün aynı paketlerin 400 bin rubleden başladığı ifade ediliyor.

Lüks segmentte artış daha sert hissediliyor. Maxx Royal Kemer Resort için birkaç yıl önce 500–600 bin ruble olan paketlerin, yüksek sezonda 1,5–1,8 milyon rubleye kadar çıktığı belirtiliyor.

Orta segment otellerde de ciddi yükseliş

Papillon Belvil ve Bellis Deluxe gibi 5 yıldızlı otellerde de fiyat artışları dikkat çekiyor. 6 gecelik çift kişilik paketlerin 250 bin rubleden başladığı, iki haftalık tatillerin ise 500 bin rubleyi aştığı ifade ediliyor. Bu veriler, fiyat artışının yalnızca lüks segmentle sınırlı olmadığını, genel tatil maliyetlerine yayıldığını gösteriyor.

Küresel turizmde fiyat baskısı

Uzmanlara göre fiyat artışları sadece Türkiye’ye özgü değil. Pandemi sonrası dönemde küresel turizm maliyetleri yükselmiş durumda. Ancak Rus turistler açısından bu artışın daha sert hissedildiği belirtiliyor. 2022 sonrası uçuş kısıtlamaları, yaptırımlar ve artan operasyon maliyetleri Türkiye-Rusya turizm hattında fiyatların yükselmesinde etkili faktörler arasında yer alıyor.

Türkiye hâlâ lider destinasyon

Tüm fiyat artışlarına rağmen Türkiye, Rusya çıkışlı yaz turizminde lider konumunu koruyor. Direkt uçuşlar, kısa uçuş süresi, her şey dahil sistem, geniş otel seçenekleri ve yüksek hizmet kalitesi bu tercihin temel nedenleri arasında gösteriliyor. Turizm uzmanları, Rus turistlerin Türkiye’de alıştıkları yemek kalitesi, çocuk altyapısı ve animasyon hizmetini başka destinasyonlarda aynı ölçekte bulamadığını ifade ediyor.

Tatil davranışında yeni denge

Rus turistlerin davranışlarında net bir değişim dikkat çekiyor. Yüksek gelir grubundaki turistler mevcut otel standartlarını koruyarak tatiline devam ederken, orta segment turistler otel kalitesini düşürmek yerine tatil süresini kısaltmayı tercih ediyor. Bu eğilim, sektörde “aynı kalite, daha kısa süre” formülünü öne çıkarıyor.

Alternatif destinasyon arayışı sınırlı kalıyor

Türkiye’ye yönelik memnuniyet genel olarak sürerken, bazı turistlerin alternatif destinasyonları araştırdığı görülüyor. Vietnam ve Maldivler gibi bölgelerin farklı kampanyalarla rekabet etmeye çalıştığı belirtiliyor. Uzmanlara göre Maldivler’de artan her şey dahil resort yatırımları özellikle aile segmentinde yeni bir rekabet alanı oluşturuyor.

Seyahat acentaları için yeni dönem

Artan fiyatlar ve değişen tüketici davranışları seyahat acentalarının rolünü de değiştiriyor. Turistlerin artık daha fazla karşılaştırma yaptığı, fiyat-performans analizine odaklandığı ve daha fazla danışmanlık talep ettiği ifade ediliyor.

Sektör temsilcileri, acentaların yalnızca satış yapan değil, rehberlik ve danışmanlık sunan yapılara dönüşmesi gerektiğini vurguluyor.

KAYNAK: TURİZM AJANSI