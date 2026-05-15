  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
47. Erzincan Kemaliye (Eğin) Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliği'ne doğru adım adım... BUSKİ'de CHP'li üyelerden su indirimine engel! Bursalı vatandaşın isyanı salonu karıştı! "Sağlam paketi benim valize koy" dediği ortaya çıkmıştı... Özkan Yalım Özgür Özel hakkında yeni ifade verecek! 15 milyon 601 bin 250 kişiye ulkaştı Ücretli çalışan sayısında artış Masonlar CHP’de cirit atıyor Ak Parti’den muhalefete 'maske' ve 'hançer' göndermesi: "Ülke soyarken Atatürk maskesi takarlardı" İlk görevi için Filyos'tan ayrıldı Yıldırım iş başı yaptı Başkan Erdoğan TDT zirvesi için Türkistan’da Kendi mahallesinden Özgür Özel’e yaylım ateşi: "Şarlatan, Faşist, Üçkağıtçı..." Kimsenin kimseden haberi yok! ABD’nin ayarlarını bozdu
Aktüel Diplomasiye bir şans daha vermeye çalışıyoruz ABD'ye güvenmiyoruz
Aktüel

Diplomasiye bir şans daha vermeye çalışıyoruz ABD'ye güvenmiyoruz

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Diplomasiye bir şans daha vermeye çalışıyoruz ABD'ye güvenmiyoruz

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, "Ateşkes halindeyiz ancak durum kırılgan. Amerika'ya güvenimiz yok. Trump'ın son teklifimizi reddetmesinden sonraki süreçte, Amerika'dan diyaloğu sürdürme isteklerini belirten mesajlar aldık"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bazı ülkelerin "müzakereleri sabote ederek, ABD'yi savaşa çekmek istediğini" ifade ederek, "diplomasiye bir şans daha vermeye çalıştıklarını ancak Washington'un ciddi olduğunu gördüklerinde müzakerelere gireceklerini" söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Erakçi, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin hiçbir zaman nükleer silah elde etmeye yönelmediğini yineleyen Erakçi, "Daha önce defalarca atom bombası istemediğimizi söyledik. Barışçıl bir nükleer planımız var." dedi.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDAKİ DURUM

Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma da değinen Erakçi, "Hürmüz Boğazı açık ve saldırgan ülkeler dışındaki tüm gemiler bizimle koordinasyon sağlamaları halinde geçebilir. Boğazdan güvenli geçiş bizim için önemli ve biz de yardımcı olacağız. (ABD'nin uyguladığı) Deniz ablukası konusunda da endişeliyiz." ifadelerini kullandı.

Erakçi, Hürmüz Boğazı'nın İran ve Umman karasularında bulunduğunu, Boğaz'ın yönetimini Umman ile ortak yürüteceklerini ve bu konuda Maskat yönetimiyle istişareler gerçekleştirdiklerini aktardı.

CİDDİYET VE DOĞRULUK BEKLİYORUZ

İranlı Bakan, ABD ile geçici ateşkes ve müzakerelere ilişkin de "Ateşkes halindeyiz ancak durum kırılgan. Yine de diplomasiye bir şans daha vermeye çalışıyoruz. Karşı taraf ciddi ve doğru yolda olduğunda müzakerelere gireceğiz. Amerika'ya güvenimiz yok." değerlendirmesini yaptı.

İsim vermeden bazı ülkeleri ABD ile müzakereleri sabote edip Washington'u savaşa çekmeye çalışmakla suçlayan Erakçi, şöyle konuştu:

"Bazı taraflar müzakereleri bozmak ve ABD'yi savaşa sürüklemek istiyor ve müzakerelerin rasyonelliğe dönmesini ve müzakereler yoluyla bir çözüme ulaşmayı umuyoruz. ABD'den de çelişkili mesajlar alıyoruz. Bazen bir günde iki farklı mesaj alıyoruz."

ARABULUCULUK ÇABASI DEVAM EDİYOR

ABD ile diplomasi sürecinde Pakistan'ın rolünün devam ettiğini vurgulayan Erakçi, "Pakistan'ın arabuluculuğu henüz başarısız olmadı ancak esas olarak Amerikalıların davranışlarından kaynaklanan çok zor bir yolda ilerliyor. Biz adil bir anlaşmaya hazırız." dedi.

Erakçi ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’ın önerisini reddettiğini açıklamasının ardından Washington tarafından görüşmelerin devam ettirilmesine yönelik mesajlar aldıklarını aktaran İranlı Bakan, şunları kaydetti:

"Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın teklifini reddettiği yönündeki söylemler, birkaç gün önce Sayın Trump'ın 'bunun kabul edilemez' olduğunu söylemesinin ardından ortaya çıktı. Trump'ın son teklifimizi reddetmesinden sonraki süreçte, Amerika'dan diyaloğu sürdürme isteklerini belirten mesajlar aldık."

Müzakerelerde zenginleştirilmiş uranyum konusunun gündeme gelmediğini söyleyen Erakçi, konunun karmaşık olduğunu, uranyum meselesinin daha sonra ele alınması gerektiğini ve bunu da ABD’li taraflara ilettiklerini söyledi.

İran'dan o ülkeye sert tepki: Bölünme tohumları ekenler hesap verecek
İran'dan o ülkeye sert tepki: Bölünme tohumları ekenler hesap verecek

Dünya

İran'dan o ülkeye sert tepki: Bölünme tohumları ekenler hesap verecek

İran'dan Hürmüz Boğazı hamlesi: Operasyonel menzil 500 kilometreye çıkarıldı
İran'dan Hürmüz Boğazı hamlesi: Operasyonel menzil 500 kilometreye çıkarıldı

Gündem

İran'dan Hürmüz Boğazı hamlesi: Operasyonel menzil 500 kilometreye çıkarıldı

İran’dan Hürmüz Boğazı’nda gövde gösterisi 30 gemiyle ablukayı deldi
İran’dan Hürmüz Boğazı’nda gövde gösterisi 30 gemiyle ablukayı deldi

Aktüel

İran’dan Hürmüz Boğazı’nda gövde gösterisi 30 gemiyle ablukayı deldi

İran'dan ABD'ye sert cevap! "40 gün savaştılar ve sonucu gördüler!"
İran'dan ABD'ye sert cevap! "40 gün savaştılar ve sonucu gördüler!"

Gündem

İran'dan ABD'ye sert cevap! "40 gün savaştılar ve sonucu gördüler!"

ABD-İsrail hattında İran alarmı: Trump’ın masasındaki iki askeri senaryo
ABD-İsrail hattında İran alarmı: Trump’ın masasındaki iki askeri senaryo

Gündem

ABD-İsrail hattında İran alarmı: Trump’ın masasındaki iki askeri senaryo

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23