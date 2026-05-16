O ülkede kanlı operasyon! 50 militan etkisiz hale getirildi

O ülkede kanlı operasyon! 50 militan etkisiz hale getirildi

Somali ordusunun Baydhabo bölgesinde düzenlediği operasyonda terör örgütü Eş-Şebab’a ağır kayıp verdirildi. Yetkililer, operasyonda en az 50 militanın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Somali’de terör örgütü Eş-Şebab’a yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Son olarak Baydhabo bölgesinde gerçekleştirilen askeri harekatta örgüte önemli bir darbe vurulduğu bildirildi.

Savunma yetkililerinin verdiği bilgilere göre operasyon, sabah saatlerinde Somali ordusu tarafından örgüt unsurlarına yönelik planlı şekilde başlatıldı. Güvenlik güçlerinin hedefinde, bölgede aktif olduğu değerlendirilen silahlı yapılanmalar yer aldı.

Somali Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Somali ordusunun, Baydhabo'da sabah saatlerinde Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlediği belirtildi.

Operasyonda en az 50 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, operasyon kapsamında, saldırılarda kullanılan araçlar ile silahlı unsurların konuşlandığı bazı noktaların da imha edildiği aktarıldı.

Son dönemde terör örgütüne yönelik operasyonların yoğunlaştığı bölgelerde örgütün ağır kayıplar verdiği belirtiliyor.

Ülkede 2006'da ortaya çıkan Eş-Şebab, uzun yıllardır Somali hükümeti ve uluslararası güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

